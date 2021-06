Régionales : découvrez tous les résultats du second tour

Des élections marquées par un fort désintérêt des Français. Après un taux d'abstention historique au premier tour des élections régionales, le sursaut de participation n'aura sans doute pas lieu ce dimanche. Selon les chiffres officiels, elle se situe autour des 66% à 20h. La participation des quelque 48 millions d'électeurs appelés aux urnes dimanche s'établissait à 20h à environ 33% en France métropolitaine, au même niveau qu'au premier tour, et bien en dessous des 55,57% de 2015. Découvrez tous les résultats de ce second tour région par région.

Les principales informations à retenir : Le taux de participation à 20h s'établissait à environ 33%

Valérie Pécresse (Libres !) est réélue en Île-de-France

En PACA, Renaud Muselier (LR) a remporté son duel face à Thierry Mariani (RN)

Le RN ne remporte aucune région

Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez sont réélus

Valérie Pécresse (Libres !) l'emporte en Île-de-France

La présidente sortante de la région Île-de-France Valérie Pécresse (ex-LR, Libres!) l'emporte largement au second tour des élections régionales devant la liste d'union de la gauche portée par l'écologiste Julien Bayou, selon des estimations de deux instituts de sondage. Mme Pécresse obtiendrait entre 45,5 et 44,1% des voix, Julien Bayou (EELV/PS/PCF/LFI/Générations) entre 32,5 et 34,6%, le RN Jordan Bardella entre 11,8 et 11,5%, et le LREM Laurent Saint-Martin entre 10,5 et 9,5%, selon les estimations des instituts Ifop-Fiducial pour TF1-LCI et Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et LCP.

Lors de sa première allocution post-victoire, la présidente assurée qu'elle sera "la présidente de tous les Franciliens". "Cette victoire elle est belle parce que comme en 2015 rien n'était écrit. Nous avons fait baisser le RN, l'extrême droite. Par notre clarté, nous avons fait gagner les forces de droite et du centre dans une région où la majorité a engagé cinq ministres", ajoute Valérie Pécresse avant de conclure son discours par un "vive l'Ile-de-France, vive la République et vive la France".

Renaud Muselier (LR) l'emporte en PACA

La liste de droite, alliée à LREM, du sortant Renaud Muselier (LR) a largement remporté dimanche le duel du second tour des élections régionales en Paca, avec 56,8% à 57,7% des voix contre celle de Thierry Mariani, privant le RN de toute victoire dans ce scrutin. Renaud Muselier qui était resté seul en lice contre le candidat du RN après le retrait de la liste d'union de la gauche de l'écologiste Jean-Laurent Félizia, est crédité de 56,8% par l'Ifop, 57% par Elabe, 57,2% par Harris interactive et 57,7% par Ipsos Sopra-Steria, selon leurs premières estimations.

"Ce soir j'ai gagné et nous avons gagné", a déclaré le président sortant. "Je remercie toutes les personnes qui sont allées voter aujourd'hui. Vous avez décidé de faire cause commune face au péril de l'extrême droite."

Victoire de Xavier Bertrand (LR) dans les Hauts-de-France

Le président sortant (ex-LR) des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, sort largement vainqueur au second tour des élections régionales dans les Hauts-de-France, devant le candidat RN Sébastien Chenu et la tête de liste de l'union de la gauche Karima Delli. Xavier Bertrand remporterait entre 52% des voix selon l'institut de sondage Opinionway pour Cnews et 53% selon Ipsos/Sopra Steria, loin devant Sébastien Chenu, crédité entre 25,6% (Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions/Radio France/LCP) et 26% (Opinionway). La candidate EELV/PS/LFI Karima Delli est annoncée entre 21,4% (Ipsos/Sopra Steria) et 22% (Opinionway).

Déjà en campagne pour 2022, le vainqueur s'est dit prêt à aller à "la rencontre de tous les Français", soulignant que pour "redresser notre pays il y a un préalable : le rétablissement de l'ordre et du respect".

Laurent Wauquiez vainqueur en Auvergne-Rhône-Alpes

Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est sorti vainqueur du deuxième tour des élections régionales, loin devant la candidate d'union de la gauche Fabienne Grebert et la tête de liste RN Andréa Kotarac, selon plusieurs estimations. Laurent Wauquiez arrive en première position à 55,9% selon les instituts Ifop/Fiducial et Ipsos/Sopra Steria et 55% selon Opinionway. Fabienne Grebert est annoncée entre 32% (Opinionway pour Cnews) et 33,2% (pour Ifop/Fiducial pour TF1/LCI), devant M. Kotarac, estimé entre 10,9% par Ifop/Fiducial et 13% selon Opinionway.

"Cette victoire franche nous rappelle aussi une leçon essentielle en politique, rester fidèle à ses principes", a réagi Laurent Wauquiez. "La victoire de ce soir, c'est la victoire d'un cap clair. Ce cap clair c'est d'abord celui du respect de la parole donnée. Je sais que la politique s'abîme dans cette litanie des promesses non tenues". Le président a ensuite salué le fait que "les extrêmes ont reculé fortement dans notre région car nous ne leur laissons aucun terrain sur lequel prospérer".

Jean Rottner (LR) remporte une quadrangulaire en Grand Est

Le sortant LR s'est imposé au second tour dans la région Grand Est avec 39% des voix, devançant le RN Laurent Jacobelli de près de 12 points, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions/Radio France/La Chaîne parlementaire. L'écologiste Eliane Romani, soutenue par le PS et le PCF, arrive en troisième position avec 21,1%, devant Brigitte Klinkert, soutenue par la majorité présidentielle avec 12,8% des voix.

Alain Rousset (PS) l'emporte en Nouvelle-Aquitaine

Le président sortant de la région Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset (PS) l'emporte dimanche au second tour des élections régionales, devant la candidate RN Edwige Diaz, selon des estimations d'instituts de sondage. Alain Rousset obtient de 39,2% à 39,3% des voix, Edwige Diaz entre 18,4% et 18,9%, l'écologiste Nicolas Thierry entre 14,8% et 14,3% comme le LR Nicolas Florian (entre 14,8% et 14,3%), et la MoDem Geneviève Darrieussecq entre 12,8 et 13,2%, selon les instituts Ifop Fiducial pour TF1/LCI et Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et la Chaîne parlementaire.

Christelle Morançais (LR) l'emporte largement en Pays de la Loire

La présidente sortante de la région des Pays de la Loire, Christelle Morançais (LR), l'emporte largement au second tour des régionales, devant l'écologiste Mathieu Orphelin, selon une estimation d'un institut de sondage. La tête de liste LR obtiendrait 46,3% des suffrages, loin devant la liste d'union de la gauche de Matthieu Orphelin (34,6%). Les candidats Hervé Juvin pour le Rassemblement National et François de Rugy pour LREM/MoDem recueilleraient respectivement 10,8% et 8,3% selon un sondage de l'institut Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et LCP.

Marie-Guite Dufay (PS) l'emporte en Bourgogne-Franche-Comté

La sortante PS Marie-Guite Dufay, alliée aux écologistes et aux communistes, s'est imposée dimanche au second tour en Bourgogne-Franche-Comté avec 42,5% des voix, loin devant le candidat LR Gilles Platret (24,4%), selon une estimation. Le candidat du RN Julien Odoul arrive en troisième position avec 23,7% des voix, devant le LREM Denis Thuriot (9,4%), selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévision/Radio France/La Chaîne parlementaire.

Le nationaliste Gilles Simeoni l'emporte en Corse

Le président autonomiste sortant du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, l'a emporté dimanche au second tour des régionales avec 39,7% des voix, devant Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio et tête d'une liste d'union de la droite (32,1%), selon une estimation. Jean-Christophe Angelini, à la tête de la liste PNC-Corsica Libera, arrive troisième avec 15,2% des voix, devant Paul-Felix Benedetti, à la tête du parti indépendantiste radical Core in Fronte, qui a obtenu 13% des suffrages, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévions/Radio France/La Chaîne parlementaire.

Hervé Morin (centre-droit) s'impose en Normandie

Le sortant Hervé Morin (Les Centristes), soutenu par la droite, s'est imposé au second tour des élections régionales en Normandie avec 44,2% des voix, devant la socialiste Mélanie Boulanger, alliée aux écologistes (25,9%), selon une estimation. Le RN Nicolas Bay est arrivé à la troisième place avec 20,1% des voix, devant le LREM Laurent Bonnaterre (9,8%), selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions/Radio France/La Chaîne parlementaire.

Huguette Bello (divers gauche) revendique sa victoire à La Réunion sur le sortant Didier Robert (dvd)

À la Réunion, Huguette Bello, à la tête d'une liste d'union de gauche, a revendiqué dimanche soir sa victoire face au président de région sortant Didier Robert (dvd), en faisant la première région qui a basculé.

"Le résultat signe notre victoire, la victoire des réunionnais, nous obtenons près de 51% des suffrages", a déclaré Mme Bello à l'antenne de Réunion la 1ère depuis la ville de Saint-Paul, dont elle est maire.

Carole Delga (PS) largement en tête en Occitanie

La présidente sortante de l'Occitanie Carole Delga est arrivée largement en tête du deuxième tour des élections régionales devant le candidat RN Jean-Paul Garraud et la tête de liste LR Aurélien Pradié, selon une estimation. Carole Delga obtient 57,8% des voix contre 23,9% pour Jean-Paul Garraud et 18,3% pour M. Pradié, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions/Radio France/La Chaîne parlementaire.

François Bonneau (gauche) vainqueur en Centre-Val de Loire

Le président sortant François Bonneau, à la tête d'une liste de gauche, a remporté dimanche le second tour des élections régionales en Centre-Val de Loire, selon une première estimation. Avec 38,5% des voix, il a devancé la liste RN d'Aleksandar Nikolic (22,7%) et celle LR-UDI de Nicolas Forissier (22,7% aussi), au coude-à-coude, devant le ministre des Relations avec le Parlement Marc Fesneau (16,1%), selon une estimation Ipsos Sopra Steria.