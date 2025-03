Le maire du Havre Édouard Philippe était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Sonia Mabrouk, il s'alarme de l'état du système de retraite français, et assure que "nous devrons travailler plus".



La retraite à 62 ans, ce n'est pas pour demain. Ce week-end, le Premier ministre François Bayrou a écarté l'idée de baisser l'âge de départ à la retraite de 64 ans a 62 ans, comme c'était le cas avant la réforme de 2023. Un affront pour les syndicats, alors que des négociations sur le sujet sont organisées.

Moduler le travail en fonction de l'âge

Invité ce mardi matin de La Grande interview Europe 1-CNews, Édouard Philippe l'assure : "Il va falloir que l'on travaille plus". L'ancien Premier ministre estime que "face à notre démocratie, face au fait que l'on vive plus longtemps, notre système de retraites par répartition arrive au bout de ses capacités, à la fin de sa crédibilité", insiste-t-il.

Une situation qui ne laisse qu'une seule possibilité pour le candidat à l'élection présidentielle de 2027 : travailler plus. Mais Édouard Philippe prône la lucidité sur la capacité de travail des Français en fonction de leur âge. " Il faut travailler plus, parfois dans la semaine, parfois dans l'année, parfois en fonction de l'âge. "J'ai toujours été fasciné qu'on estime que l'on pourrait travailler autant à 30 ans qu'à 64 ans. La vérité, c'est que vous avez dans les périodes de la vie des moments où vous pouvez travailler plus", et d'autres non, conclut-il.