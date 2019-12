Retraites : "Il faut aller vers un référendum si les blocages persistent", demande Jordan Bardella

INTERVIEW

Le mouvement social contre la réforme des retraites menée par le gouvernement se poursuit, avec un sixième jour de mobilisation, mardi. Au cœur de cette contestation, le Rassemblement national tente de tirer son épingle du jeu face au gouvernement. Et pour Jordan Bardella, il opère "une gouvernance avec une forme de brutalité sociale". "Si les blocages persistent, le gouvernement doit entendre la colère des Français", réclame le vice-président du Rassemblement national au micro d'Europe 1, lundi soir.

Un référendum "si les blocages persistent"

"On a soutenu cette grande journée du 5 décembre", explique-t-il, "et la mobilisation a gagné en popularité" contre une réforme dévoilée par Édouard Philippe mercredi midi. Ce qui est le symbole, selon lui, d'un mécontentement social plus large : "Les Français contestent la politique du gouvernement. Il faut aller vers un référendum [sur ce sujet, NDLR] si les blocages persistent", demande celui qui fut tête de liste du Rassemblement national aux élections européennes de mai dernier.

Pour Jordan Bardella, se pose au fond "un problème de démocratie" : "Si les Français sont dans les rues depuis près d'un an, c'est parce qu'ils estiment que les instances démocratiques ne les représentent plus" avec, pointe-t-il, une inadéquation entre le nombre de députés Rassemblement national (sept) et le score réalisé par le parti d'extrême droite à l'élection présidentielle ("11 millions" de voix, contre 20 millions pour Emmanuel Macron).