EN DIRECT - Grève : cinquième journée de mobilisation, pagaille annoncée sur les quais

Le week-end passé, la grève reprend. Après une première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, jeudi, poursuivie vendredi dans de nombreux secteurs, puis des blocages et défilés samedi et dimanche, le mouvement perdure, lundi. Les trois premiers syndicats de cheminots ont appelé à amplifier la grève, tandis que les transports parisiens s'annoncent à nouveau paralysés. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation nationale, le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, doit, lui, présenter aux partenaires sociaux les conclusions de sa concertation.

Les informations à retenir : La journée s'annonce à nouveau noire dans les transports, avec un TGV et un Transilien sur cinq et dix lignes de métro fermées à Paris

Des consultations ont eu lieu tout le week-end à Matignon, tandis que la CGT promet de tenir "jusqu'au retrait" du projet de réforme

Le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, doit présenter aux partenaires sociaux les conclusions de sa concertation

Une nouvelle journée noire dans les transports

À la SNCF, le trafic est en légère amélioration mais reste "très perturbé", avec seulement un TGV et un Transilien sur cinq en circulation. La situation est particulièrement tendue pour les trajets intersecteurs (province-province), avec un TGV sur sept. Sur le réseau des TER, comptez trois liaisons sur dix, "essentiellement assurées par bus".

En région parisienne, la plupart des transports publics fonctionnent au ralenti : dix lignes de métro sont fermées. Il s'agit des lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13. Celles qui restent ouvertes le sont pour la plupart seulement aux heures de pointe, avec un fort risque de saturation, tout comme sur les RER A et B.

Des craintes pour la sécurité des voyageurs

"Le niveau du service ne permettra pas de transporter tout le monde", a prévenu le directeur de la salle de crise au siège de la SNCF, Claude Solard, au micro d'Europe 1. Tandis que les usagers avaient anticipé et souvent prévu de rester chez eux jeudi et vendredi, le groupe craint que des mouvements de foule ne présentent des risques pour les voyageurs et les appelle à ne pas se rendre dans les gares "où il n'y aura pas d'offre" lundi.

Les voies bus et taxis sont exceptionnellement ouvertes au covoiturage sur les "grands axes qui arrivent sur Paris", dès cinq heures du matin. La mesure s'applique "à partir de trois personnes dans la voiture" sur "l'A1, l'A6A, l'A10 et l'A12", selon le secrétaire d'Etat aux transports Jean-Baptiste Djebbari.

À titre exceptionnel, les voies réservées de l’A1, l’A6A, l’A10 et l’A12 seront ouvertes aux véhicules partagées par au moins 3 personnes.

Ce lundi 9 décembre, dès 5h, en Île de France.#covoiturage#greve9decembre — J-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) December 8, 2019

Le début d'une semaine cruciale pour l'exécutif

Emmanuel Macron et son Premier ministre Edouard Philippe reçoivent les ministres les plus concernés par la réforme des retraites et les dirigeants de la majorité à un "déjeuner de calage", ce midi à l'Elysée. Dans l'après-midi, le haut-commissaire aux Retraites Jean-Paul Delevoye, doit, lui, présenter aux partenaires sociaux les conclusions de la concertation relancée après l'été. Les enjeux sont lourds pour le gouvernement, deux jours avant la date fixée par Edouard Philippe pour détailler son plan consistant à fusionner les 42 régimes de retraites existants.