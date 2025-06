Retraites : François Bayrou a proposé aux partenaires sociaux une «prime» pour maintenir les seniors en emploi

Alors le "conclave" sur les retraites entre le gouvernement, le patronat et les syndicats, le Premier ministre, François Bayrou, a proposé "l'idée" d'une "prime" pour les salariés seniors qui "décident de rester au travail". Une sorte d'"encouragement à l'activité" qui serait "de nature à faire changer le pourcentage des personnes restant au travail".

À la veille de la conclusion prévue du "conclave" sur les retraites, François Bayrou a confirmé lundi avoir proposé aux syndicats et au patronat "l'idée" d'une "prime" pour les salariés seniors qui "décident de rester au travail", en leur versant "une partie de (leur) retraite en plus de (leur) salaire".

Un "encouragement à l'activité"

"C'est une proposition que j'ai faite individuellement à chacun des protagonistes" et "je suis persuadé que tout le monde a à y gagner", a affirmé le Premier ministre lors d'un déplacement au salon aéronautique du Bourget. Cette nouvelle piste repose sur "l'idée que (pour) un salarié qui aurait atteint ses droits à la retraite, s'il décide de rester au travail, on peut lui verser une partie de sa retraite en plus de son salaire", a-t-il expliqué, commentant une information avancée la veille par La Tribune dimanche - et que Matignon n'avait pas confirmée.

Selon, François Bayrou, il s'agirait d'un "encouragement à l'activité" qui serait "de nature à faire changer le pourcentage des personnes restant au travail", conduisant ainsi à "un meilleur équilibre financier" du système de retraite dans son ensemble car "il y a une prime et en même temps des économies puisqu'on ne verse pas la retraite".

"C'est une idée que j'ai émise et que je vais examiner avec" les partenaires sociaux, a-t-il souligné, ajoutant être prêt à leur accorder un délai supplémentaire pour s'entendre, au-delà de la dernière séance du "conclave" prévue mardi. "Je leur ai dit, à tous ceux qui sont autour de la table, que s'ils souhaitent quelques jours de plus, pour moi, c'est absolument parfait" et "il n'y aurait aucune difficulté", a-t-il insisté, répétant que de son point de vue "le chemin existe d'un accord" sur cet "enjeu décisif pour la société française".