Retraites, Charles III... Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse d'Emmanuel Macron à Bruxelles

Emmanuel Macron était en conférence de presse ce vendredi à l'occasion d'un sommet européen. L'occasion pour lui d'évoquer le contexte social du pays au lendemain d'une grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, émaillée de violences, notamment à Paris. De quoi remettre en cause la visite du roi d'Angleterre Charles III, initialement prévue dimanche soir, mais qui a finalement été reportée, le chef de l'État estimant qu'il n'était "pas sérieux" de la maintenir compte tenu de la situation.

Macron dit être "à disposition de l'intersyndicale"

Le président français Emmanuel Macron s'est dit vendredi "à disposition de l'intersyndicale" une fois que le Conseil constitutionnel aura rendu sa décision sur la réforme des retraites. "J'ai indiqué notre disponibilité à avancer sur des sujets comme l'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions, l'évolution des carrières, les conditions de travail, les rémunérations dans certaines branches", a détaillé le chef de l'Etat lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

"Et donc je suis à la disposition de l'intersyndicale si elle souhaite venir me rencontrer pour avancer sur tous ces sujets. Pour le reste et la réforme des retraites, elle est devant le Conseil constitutionnel et il est évident que nous attendrons la décision du Conseil constitutionnel". Mais "le pays ne peut pas être à l'arrêt", "nous continuons à avancer", a également déclaré Emmanuel Macron.

Une nouvelle date "au début l'été" pour la visite de Charles III

Emmanuel Macron dit avoir proposé qu'"au début de l'été", une nouvelle date de visite du roi Charles III puisse "être calée", après le report de son déplacement en raison des manifestations contre la réforme des retraites. "Nous avons proposé que au début de l'été, en fonction de nos agendas respectifs, nous puissions ensemble caler une nouvelle visite d'Etat" du monarque britannique, a-t-il expliqué. Selon lui, "le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report", et "nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens" à "proposer une visite au milieu des manifestations".

Des banques suffisamment "solides" dans la zone euro, assure Macron

Le président français Emmanuel Macron a assuré vendredi que les banques de la zone euro étaient "solides" malgré les turbulences actuelles sur les marchés. "Les fondamentaux des banques européennes sont solides (...) La zone euro est la zone où les banques sont les plus solides", a-t-il déclaré.

Visite en Chine : Macron annonce qu'il sera accompagné d'Ursula von der Leyen

Le président français Emmanuel Macron a annoncé vendredi qu'il serait accompagné de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors de son voyage en Chine début avril. "J'ai proposé à la présidente von der Leyen de m'accompagner sur une partie" de la visite pour présenter une "voix (européenne) unie" face à Pékin, a-t-il dit.