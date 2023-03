Réforme des retraites : l'intersyndicale appelle à une neuvième journée de mobilisation jeudi

L'intersyndicale en lutte contre la réforme des retraites a appelé jeudi à "des rassemblements locaux de proximité" ce week-end, et à une neuvième journée de grèves et de manifestations le jeudi 23 mars, après la décision du gouvernement de recourir au 49.3 pour faire adopter sa réforme. Dénonçant un passage "en force", l'intersyndicale "mesure avec gravité la responsabilité que porte l'exécutif dans la crise sociale et politique qui découle de cette décision, véritable déni de démocratie", écrit-elle dans un communiqué.

Les étudiants appelés à "bloquer leurs lieux d'études"

Le président de la République Emmanuel Macron et son gouvernement ont décidé jeudi d'opter pour l'emploi du 49.3, attisant la colère des opposants à la réforme. La dernière journée de mobilisation, mercredi, a réuni plus d'1,5 million de personnes dans toute la France selon l'intersyndicale, 480.000 selon le ministère de l'Intérieur. "Aujourd'hui, c'est ce mouvement social exemplaire qui démontre que le président de la République et son gouvernement sont en échec devant l'Assemblée nationale", disent les huit principaux syndicats français dans leur communiqué.

Dans un communiqué distinct, le syndicat étudiant L'Alternative a appelé les étudiants à tenir des assemblées générales dès vendredi "pour bloquer leurs lieux d'études" et "à se rapprocher des secteurs en grève, à repérer et bloquer les axes routiers, les gares, les ports et aéroports à proximité pour soutenir les travailleurs".