Retraites : «C'est pas des casseroles qui feront avancer la France», dit Macron en Alsace

"C'est pas des casseroles qui feront avancer la France", a estimé Emmanuel Macron devant des journalistes, lors d'un déplacement mercredi en Alsace, assurant que "la réalité de tout le pays, ce n'est pas seulement ceux qui font du bruit avec des casseroles ou qui râlent". "Vous me reverrez toujours avec les gens", a ajouté le président, "je n'ai pas le droit de m'arrêter", a-t-il poursuivi, dans une usine spécialisée dans la construction en bois.

Les manifestants avant l’arrivée d'Emmanuel Macron à Muttersholtz dans le Bas-Rhin.



Des manifestants CGT attendent Emmanuel Macron après la fin de sa visite d'entreprise.

Crédits : Mélina Facchin/Europe 1

Le chef de l'État fait référence à ces manifestants, tenus à distance, qui l'ont accueilli à Muttersholtz dans le Bas-Rhin avec un concert de casseroles pour cette première visite en région depuis la promulgation de la réforme des retraites. Arrivé en début d'après-midi dans ce village alsacien, le président s'est rendu dans l'entreprise de bois Mathis, qu'il doit visiter, sans passer à proximité des contestataires qui l'attendaient dans cette petite commune de 2.200 habitants.

Mécontents d'être tenus à l'écart, les manifestants ont quitté Muttersholtz peu après l'arrivée du président pour se rendre à la ville voisine de Sélestat, distante de 6 km, où Emmanuel Macron pourrait se rendre ensuite. En fin de matinée, les gendarmes avaient repoussé une petite centaine de manifestants installés dans le centre du village. "Dernière sommation : nous allons faire usage de la force", a averti un gendarme à l'aide d'un mégaphone à l'intention des manifestants massés devant la mairie, avant de les repousser près de 200 mètres plus loin, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Des contestataires se sont allongés au sol avant d'être emmenés par les forces de l'ordre. "Vous êtes en train de brutaliser des gens qui sont calmes. Vous n'avez pas honte de représenter cette France ?", s'est emporté un manifestant en direction des forces de l'ordre. "La démonstration est faite, l'appel à manifester était pacifique (...) Quand un président a peur à ce point de son peuple (il faut) qu'il se pose des questions sur sa réelle légitimité", a lancé Bertrand Blindauer, de l'Union locale CGT.

Equipés de casseroles, les manifestants, dont beaucoup habillés de chasubles CGT ou CFDT, étaient présents dans le centre du village de 2.200 habitants plus de deux heures avant l'arrivée prévue du chef de l'Etat. Certains portaient des pancartes indiquant "Jupi dégage", allusion au surnom de "Jupiter" donné au président Macron ou encore "Tes 100 jours c'est sans nous". L'intersyndicale protestant contre la réforme des retraites avait invité mardi ses sympathisants à protester bruyamment contre la venue du chef de l'Etat.

Certains protestataires utilisaient des cornes de brume ou des cloches pour se faire entendre. Nicolas, un cheminot de 54 ans installé dans le village, a dénoncé l'arrêté préfectoral pris pour interdire la manifestation. "C'est leur façon de faire, l'Etat brutal. Ça colle avec le reste", a-t-il déploré.

Emmanuel Macron assure qu'Élisabeth Borne a sa confiance, comme celle du Parlement

Emmanuel Macron a assuré lors d'un déplacement en Alsace mercredi qu'Elisabeth Borne avait toujours sa confiance, comme celle du Parlement qui a rejeté, a-t-il rappelé, une motion de censure contre le gouvernement après l'emploi du 49.3. Interrogé pour savoir si la Première ministre avait sa confiance, le président de la République a répondu: "elle a la mienne sinon je ne lui aurais pas confié justement l'avancée, la préparation de ces travaux" évoqués par lui-même lundi sur l'ordre, les "progrès" dans les services publics et les questions liées au travail.

"De par notre Constitution, c'est le président de la République qui décide, aussi longtemps qu'il y a d'ailleurs une majorité au Parlement. Là aussi les choses ont un sens. Notre vie constitutionnelle et démocratique a un sens. C'est le président qui nomme et elle doit avoir la confiance du Parlement", a expliqué le chef de l'Etat. "Ce temps politique a existé: il n'y a pas de majorité alternative et la motion (de censure) a été rejetée", a-t-il ajouté.