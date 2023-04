Deux jours après son allocution, Emmanuel Macron se déplace à Muttersholtz, en Alsace

Affaibli par la crise sociale, Emmanuel Macron veut se relancer en multipliant les déplacements en région. Attendu jeudi dans l'Hérault, le Président se rendra tout d'abord ce mercredi dans le Bas-Rhin, à Muttersholtz. Au programme, la visite de l'entreprise Mathis. Un déplacement pour parler de travail et d'industrie.

La valeur travail au centre du déplacement

À travers cette société familiale, centenaire, spécialisée dans la construction en bois, c'est bien la France du travail que le chef de l'État veut honorer. L’entreprise Mathis est notamment chargée de construire plusieurs bâtiments pour les Jeux olympiques de Paris 2024. "Elle illustre la vitalité de la filière bois, un secteur stratégique de la réindustrialisation du pays tout en étant l’un des principaux acteurs de la décarbonation du BTP", indique l'Élysée.

Le président de la République devrait donc mettre en avant le nouveau modèle productif et écologique qu’il avait évoqué lundi dans son allocution télévisée. Plus largement, il veut commencer à tourner la page de la réforme des retraites en expliquant, en écoutant, et en montrant qu’il n’est pas "caché", confie un de ses proches.

Le chef de l'État devrait être accueilli par un concert de casseroles

Dans le contexte actuel, sécurité oblige, ce déplacement à Muttersholtz, en Alsace, a été gardé secret le plus longtemps possible. Emmanuel Macron devrait être accueilli sur place par un concert de casseroles. L'intersyndicale appelle en effet à manifester sur place ce mercredi à partir de midi.