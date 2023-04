Retraites : blocage et partiels annulés sur un campus de l'Université de Lille

Des étudiants ont bloqué mercredi l'un des campus de l'Université de Lille, où des partiels ont été annulés, revendiquant le retrait de la réforme des retraites et l'aménagement des examens après un semestre perturbé, a-t-on appris auprès de l'université et des syndicats.

"Le campus Pont-de-Bois est bloqué aujourd'hui, les partiels sont effectivement annulés", a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'Université de Lille, précisant que la présidence réfléchissait encore aux modalités du report de ces examens.

Selon Léonie Cornette, secrétaire de la Fédération syndicale étudiante (FSE) à Lille, et Jasmine Carlier, militante de Solidaires étudiants, le blocage a été mis en place aux alentours de 06H00, des étudiants installant des grilles, chariots de supermarché ou mobilier de jardin autour de toutes les entrées du campus, situé à Villeneuve d'Ascq dans la métropole lilloise.

Premier blocage pour ce campus depuis le début de la contestation

Des policiers sont intervenus sans levée du blocage. Vers 07H00, les étudiants ont commencé à recevoir des e-mails les informant de la fermeture administrative du site pour la journée, ont-elles expliqué.

"C'est la première fois" que le campus est bloqué en période d'examens depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites, ont précisé ces deux militantes. Plusieurs filières sont concernées, dont les sciences humaines, les lettres et langues, ont-elles dit.

"On revendique un aménagement des examens, car le semestre a été très perturbé. On revendique le '10 améliorable', c'est-à-dire une note plancher pour tous les étudiants", a expliqué Léonie Cornette (FSE). "Avec la mobilisation, il y a certains cours qu'on n'a pas eus du semestre, des gens qui n'ont pas pu se déplacer à cause des grèves de trains", a aussi argué Jasmine Carlier (Solidaires).

Le "comité de mobilisation" du campus a diffusé un tract sur les réseaux sociaux, appelant les étudiants à une "Assemblée générale de lutte" à 10H00. "La fin du semestre approchant, comment les étudiant-e-s peuvent-iels participer à la bataille contre la réforme des retraites tout en stressant pour valider leur année ? Nous avons des revendications pour permettre cette libération, mais la fac y fait la sourde oreille (...) Il va falloir se battre", plaide le comité dans ce tract.