Ces clients de bars qui retrouvent le plaisir d'une consommation debout

REPORTAGE

C'est le jour-J. Depuis ce mercredi, les Français peuvent désormais de nouveau aller dans les discothèques, consommer dans les trains et dans les stades, mais aussi boire leur verre ou leur café debout dans les restaurants et les bars. Dans ce grand restaurant parisien, la salle est pleine. Les clients sont venus pour boire un thé ou un verre en terrasse.

Une habitude comme une identité des bistrots français

Mais pour la première fois depuis deux ans, certains restent debout, accoudés au comptoir, comme Vincent, un habitué qui savoure ce moment : "Je consomme du café, toujours au comptoir et je m'assois rarement en salle. J'aime beaucoup ce petit moment qui ne prend pas énormément de temps, mais qui est convivial", explique Vincent.

Une habitude qui, pour lui, relève avant tout de l'identité des bistrots français. "C'est un lieu de vie un peu théâtral et tout ça, donc, oui, c'est important que ça revienne. C'est important que ça réexiste à nouveau parce que ça avait un peu disparu", dit-il tout sourire.

Un tiers du chiffre d'affaires de ce restaurant

Un petit retour à la vie d'avant qui commence déjà à se faire sentir. Elisabeth, la gérante, constate une reprise avec le retour des anciennes habitudes. "On s'est aperçu que les gens commençaient à se mettre un peu plus debout au bar et que les habitués, qui s'assoient habituellement restent debout", explique-t-elle. Un retour des clients qui satisfait grandement Elisabeth, puisqu'elle fait un tiers de son chiffre d'affaires grâce aux consommations debout.