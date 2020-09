Rentrée syndicale : à Marseille, Mélenchon dénonce "les imprévisions" du gouvernement

La CGT, Solidaires et la FSU lancent la rentrée syndicale. Environ un millier de personnes ont manifesté jeudi matin à Marseille, selon les chiffres de la préfecture de police, pour protester contre les suppressions d’emplois et réclamer des hausses de salaire. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, a lui aussi défilé dans les rues de la cité phocéenne et en a profité pour égratigner la politique du gouvernement.

"Il apparaît curieusement qu’aucune leçon n’a été tirée après la première vague. Je suis inquiet de découvrir, à mesure qu’on parle de la montée d’une deuxième vague, qu’il y a des imprévisions incroyables et un manque d’organisation", a jugé le député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône.

"Il faut des masques gratuits"

"Comment a-t-on pu oublier que, dès lors que l’activité reprendrait, il y aurait moins de réserve sanitaire dans les hôpitaux ? Comment a-t-on pu ne pas tenir compte de cela ?", s’est également demandé Jean-Luc Mélenchon. "La question sociale est le cœur de nos problématiques. Ce n’est pas possible de résister correctement sur le plan sanitaire si on n’a pas les moyens de se payer des masques, donc il faut des masques gratuits. Ce n’est pas possible de résister correctement si l’angoisse sur son lendemain au travail est absolue", a poursuivi le leader de la France insoumise.

Des manifestations ont lieu dans toute la France jeudi après-midi, notamment à Paris. Covid oblige, les organisateurs ne s'attendent cependant pas à une forte affluence.