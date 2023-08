Rentrée des Républicains : Eric Ciotti réaffirme la position de son parti vis-à-vis du gouvernement

Près de 3.000 militants étaient rassemblés ce dimanche autour du président des Républicains, Eric Ciotti, afin de lancer la rentrée politique du parti historique de droite. Pour son entrée, ce dernier a tenu à marquer le coup en faisant retentir Les Lacs du Connemara, avec un clin d'œil assumé à la polémique de l'été. Car au Cannet, les militants LR écoutent Michel Sardou et continuent de croire en la droite, comme Rose-Marie, retraitée. "Nous attendons quelqu'un qui porte notre parole. Ça peut être Eric Ciotti ou quelqu'un du mouvement, mais on y croit toujours. J'ai toujours été une fidèle du parti. Je maintiens le cap parce que je crois que les idées sont toujours les bonnes", a soutenu la militante.

"Nous avons été élus dans l'opposition"

Sur scène et dans une chaleur étouffante, faute de climatisation, le chef de file du parti prononce un long discours et tente de clarifier la position des Républicains face à l'exécutif. "Nous sommes un parti de gouvernement, nous avons été élus dans l'opposition, mais nous sommes une opposition qui se veut utile et responsable pour notre nation", a martelé Eric Ciotti.

La rentrée se poursuit ainsi avec un banquet au rythme des chansons populaires. La semaine prochaine, le patron de la droite rencontrera le président de la République à qui il remettra ses propositions pour faire avancer le pays. "Nous sommes prêts à défendre l'intérêt général, mais sur la base de nos convictions", a enfin confié Eric Ciotti, avant de s'attabler aux côtés de Laurent Wauquiez notamment.