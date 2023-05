«Une analyse politique pragmatique» : Éric Ciotti vante le modèle migratoire danois

Le Danemark fait rêver Eric Ciotti. Le pays scandinave a mis en place une politique migratoire restrictive. Résultat, le nombre de demandeurs d'asile a chuté de 80 % en cinq ans dans le pays. Dans un bâtiment en briques en banlieue de Copenhague, l'agence danoise pour le retour fait figure d'exemple de cette politique. Créée en 2020, elle travaille à renvoyer les déboutés du droit d'asile dans leur pays d'origine.

"Ils n'ont droit qu'à un seul retour possible et on encourage fortement les départs volontaires vers les pays d'origine avec une aide de 5.000 euros", explique au micro d'Europe 1, Claes Nilas, le directeur de l'agence. Le président des Républicains Eric Ciotti prend des notes car au Danemark, c'est la gauche qui a réduit les prestations sociales pour les nouveaux arrivants.

"Une analyse pragmatique, pas idéologique"

"La gauche s'est toujours préoccupé des plus pauvres. Vous savez, ceux qui paient le prix de l'immigration. Ce ne sont jamais les classes les plus aisées", résume le ministre social démocrate de l'Immigration danois. Une politique dont veut s'inspirer Éric Ciotti, soucieux de ne pas faire de l'immigration un sujet tabou.

"Le Danemark s'est rendu moins attractif, ce qui a considérablement fait diminuer les flux. Il y a une analyse politique qui est pragmatique et qui n'est pas idéologique", estime-t-il. Et le président des Républicains déposera ses deux propositions de loi demain soir au plus tard. Une manière de faire durer encore un peu plus une semaine qui aura vu la droite reprendre la main.