Une rentrée politique sous forme de démonstration de force pour Gérald Darmanin

Gérald Darmanin fait sa rentrée politique ce dimanche. Le rendez-vous est fixé dans son fief à Tourcoing. Une première pour le ministre de l'Intérieur. Après avoir fait campagne pour remplacer Elisabeth Borne en juillet, le ministre ne cache plus vraiment ses ambitions présidentielles et réunit une partie de la majorité pour une journée centrée sur la question de l'électorat populaire.

C'est un événement qui le place sous le feu des projecteurs et illustre sa forte capacité à rassembler. Plus de 115 parlementaires sont ainsi inscrits pour cette journée, dont une dizaine de députés LR qui ont préféré Tourcoing à la rentrée des Républicains, mais aussi une dizaine de membres du gouvernement.

Prise de parole d'Élisabeth Borne

Et alors que certains ministres ont décliné l'invitation de Gérald Darmanin et que l'événement ne fait pas l'unanimité au sein de la macronie, Élisabeth Borne, dont la présence était jusque-là très incertaine, a finalement décidé de se rendre sur place à la dernière minute et devrait même prendre la parole. Pour Gérald Darmanin, qui a proposé à la Première ministre de conclure, cette venue est surtout un signe de reconnaissance du débat d'idées qu'il a lancé, explique son entourage.

C'est en effet une journée qui se veut un grand moment de réflexion pour parler davantage aux classes populaires. Des classes populaires "trop délaissées par le gouvernement", d'après le ministre de l'Intérieur, qui rappelle régulièrement ses origines modestes. Au programme, un après-midi de débat consacré aux rapports entre les classes populaires et le travail, l'écologie, l'autorité, suivie d'une prise de parole du ministre de l'Intérieur en fin de journée.