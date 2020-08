Rentrée scolaire : le brassage des élèves, "angle mort" du protocole sanitaire ?

INTERVIEW

Invité du journal télévisé de France 2, jeudi soir, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a apporté quelques éléments de réponse quant à l'organisation de la rentrée scolaire 2020 qui approche à grands pas, alors que l'épidémie de coronavirus repart. Mais Philippe Vincent, secrétaire général du Syndicat national des personnels de direction de l'Éducation nationale (SNPDEN - premier syndicat des chefs d'établissements) et proviseur à Aix-en-Provence, espère sur Europe 1 en savoir plus sur le brassage des élèves et l'organisation des cantines.

Limiter les croisements, "la plus grande difficulté"

Car alors que la rentrée scolaire a lieu le 1er septembre, certaines zones d'ombre du protocole sanitaire doivent encore être éclaircies, selon lui. "On devrait avoir les précisions qui s’imposent, je sais que le cabinet du ministre travaille là dessus", a assuré Philippe Vincent, notamment concernant les procédures à suivre en cas de découverte d'un cas.

Mais il estime quand même que la demande du ministre de "limiter, dans la mesure du possible, les regroupements et les croisements importants" entre les élèves, bien que la limitation du brassage entre classes ne soit plus obligatoire, est "un des angles morts de ces dispositifs-là et sans doute la plus grande difficulté pour nous" sur lequel il faut "réfléchir assez rapidement".

"L'élève à plutôt tendance à se brasser", rappelle le secrétaire général, et il y a "tout un tas de situations, les langues ou les enseignements de spécialité dans lesquelles les élèves ne sont pas dans leur groupe classe".

Allonger le temps de service à la cantine ?

Concernant les cantines, un espace clos et partagé mais où le port du masque ne peut pas être obligatoire, "c’est aussi à réfléchir", demande-t-il. "On s’est déjà prémunis au printemps dernier en espaçant les files d’attente, en jouant sur les horaires, mais maintenant il faudra voir dans les espaces eux-mêmes comment faire pour écarter les élèves au maximum au moment du repas", détaille Philippe Vincent. "Dans un certain nombre d’espaces de restauration c’est possible, dans d’autres ce sera beaucoup plus compliqué", constate le proviseur. L'une des solutions pour "éviter l’empilement des élèves" pourrait être d'allonger les temps du service.

Le secrétaire général du SNPDEN souhaite donc simplement que les procédures soient précisées. "Que fait-on, qui isole-t-on, comment communique-t-on?" Concernant le port du masque, le chef d'établissement assure que même si les élèves devront normalement fournir le leur, il y aura des stocks pour les élèves qui n’en auraient pas.