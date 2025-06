«Rendre service au pays» : Hervé Morin souhaite qu'Emmanuel Macron démissionne

Invité du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, Hervé Morin, président des centristes a appelé Emmanuel Macron à démissionner. Pour l'ex-ministre de la Défense, au vu de la situation du pays, organiser des élections fin 2025 ou début 2026 serait dans "l'intérêt supérieur de la nation".

Un appel à peine voilé. Invité du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, Hervé Morin a appelé Emmanuel Macron à ne pas aller au bout de son mandat. "Est-ce qu'on doit attendre 2027 ? Moi, je dis qu'on est en train de perdre un temps précieux dans un pays en grande difficulté. Si on a le sens du pays...".

"L'intérêt supérieur de la nation"

"Si vous voulez mon point de vue, le président de la République dirait, voilà, la situation du pays est trop grave, on voit bien que rien ne bouge, rien n'avance [...] On laisse le temps aux partis politiques de s'organiser, de faire des primaires ou non, de choisir leur candidat, et on décide qu'il y a un rendez-vous qui aura lieu en fin d'année ou en début d'année prochaine. Ce serait, je pense, rendre service au pays, rendre service aux Français", ajoute l'ex-ministre de la Défense.

"Est-ce qu'on peut se dire qu'une seule fois, plutôt que d'aller au Groenland aujourd'hui, on puisse se dire, voilà, l'intérêt majeur, l'intérêt supérieur de la nation, pour reprendre une formule du général de Gaulle, c'est celle de faire en sorte qu'on puisse avoir un pays qui est un exécutif, qui puisse décider, mettre en œuvre des réformes avec un Parlement qui va le suivre."