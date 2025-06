Avec son opération «Rising Lion» contre l'Iran, «Israël nous rend service», affirme Hervé Morin

Invité du Grand Rendez-vous Europe 1, Cnews, Les Echos, l'ex-ministre de la Défense, Hervé Morin, a affirmé qu'Israël "nous rend service" avec son opération d'ampleur "Rising Lion" contre l'Iran. L'actuel président des centristes à rappeler que Téhéran n'a jamais respecté l'accord de 2015 qui interdisait au pays de se doter de l'arme nucléaire.

"En quelque sorte, ce que les Israéliens font, c'est ce que la communauté internationale aurait dû faire." Invité du Grand Rendez-vous Europe 1, Cnews, Les Echos, Hervé Morin a un avis bien tranché sur l'opération israélienne "Rising Lion" contre l'Iran. Pour l'ex-ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy, "Israël nous rend service".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi «Israël peut compter sur un capital sympathie au sein de l'Iran», affirme Emmanuel Razavi

"L'Iran n'a jamais respecté ses engagements"

"L'Iran n'a jamais respecté ses engagements. J'étais ministre de la Défense [entre 2007 et 2010, ndlr], on avait déjà toute une série d'éléments démontrant la volonté de l'Iran d'aller vers un programme militaire. On a eu un accord en 2015. Cet accord n'a pas été respecté", rappelle-t-il. Pour rappel, l'accord du 14 juillet 2015 visait à empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire, tout en lui permettant de développer un programme nucléaire civil, en échange de la levée progressive des sanctions économiques internationales.

"L'accord de 2015 reposait sur l'idée qu'on ne permettait pas aux Iraniens de pouvoir aller jusqu'à la démarche ultime. [...] Ça ne tient plus, on sait qu'il [l'Iran] mène toute une série de travaux sur des éléments liés à l'arme nucléaire."