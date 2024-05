Regain de popularité pour Gabriel Attal et Emmanuel Macron en mai, selon deux sondages

Les deux têtes de l'exécutif, Emmanuel Macron et Gabriel Attal, ont regagné en popularité en mai, selon deux sondages Ipsos et Ifop publiés dimanche respectivement dans la Tribune Dimanche et le JDD. Selon l'enquête Ipsos, 32% des Français interrogés disent juger de façon favorable ou très favorable l'action d'Emmanuel Macron, soit une hausse de trois points sur un mois. Le Premier ministre Gabriel Attal bénéficie lui d'une hausse de cinq points par rapport à avril, à 39%.

Gabriel Attal "représente très bien la France et les Français", selon les sondés

Même tendance pour l'Ifop, pour qui 31% des Français se disent plutôt satisfaits ou très satisfaits de l'action du chef de l'État, soit également une progression de trois points par rapport à la livraison précédente du même sondage. Pour Gabriel Attal, la hausse est, comme pour Ipsos, de cinq points, à 45% de personnes interrogées plutôt satisfaites ou très satisfaites.

Dans le JDD, le directeur de l'Ifop Frédéric Dabi, estime notamment que Gabriel Attal a réussi à installer une image de proximité avec les Français, citant plusieurs commentaires de sondés : "Il représente très bien la France et les Français", "il est proche de nous", "il va partout".

Le sondage Ipsos a été réalisé les 15 et 16 mai en ligne, selon la méthode des quotas, auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Le sondage Ifop été effectué du 6 au 16 mai après d'un échantillon représentatif de 1.982 personnes âgées de 18 ans et plus, méthode des quotas. Marge d'erreur de 1 à 1,4 point.