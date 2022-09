Réforme des retraites : les craintes fondées d'un passage par amendement

On la pensait enterrée mais la réforme des retraites fait son grand retour. Emmanuel Macron n’exclut pas de la faire passer en force au Parlement. En tout cas, le président de la République veut accélérer et pourrait même l’intégrer dès l'automne au projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

Un amendement pour relever l'âge légal

Selon les informations d'Europe 1, Emmanuel Macron envisage clairement de faire passer la réforme des retraites dans le budget de la Sécurité sociale. Concrètement, un amendement pour relever l'âge légal ou allonger la durée de cotisation pourrait être inclus dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui arrive le 20 octobre en séance à l’Assemblée nationale.

Une hypothèse qui fait bondir les oppositions. D’autant que dans le même temps le chef de l’État n’exclut pas de brandir l’arme du 49-3 pour faire adopter le texte sauf si le gouvernement est renversé.

"Quel respect du dialogue social ?"

"Un coup de force" dénonce le chef de file des députés socialiste Boris Vallaud. "Quelle concertation préalable est possible dans ces cas-là ? Quel respect du dialogue social ? Du débat parlementaire ? Pour un sujet qui est important. Non, ce n’est pas admissible de fonctionner de cette manière-là. Et à toute force, vouloir en réalité imposer une réforme que les Français ne veulent pas", s'exclame-t-il au micro d'Europe 1.

Une colère aussi exprimée, presque dans les mêmes termes, par les communistes, les insoumis et le Rassemblement national. Et même s’ils plaident pour une réforme des retraites, les Républicains préviennent qu’ils ne voteront pas le budget de la Sécurité sociale dans ces conditions.

L’idée est aussi accueillie froidement dans la majorité : plusieurs poids lourds de la macronie y sont opposés.