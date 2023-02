Réforme des institutions : Emmanuel Macron déjeune avec Nicolas Sarkozy ce mardi

La réforme des retraites devrait être au menu du déjeuner entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy ce mardi. Mais le fond de l'entretien concernera la réforme des institutions que souhaite mener le chef de l'État. Un sujet sur lequel peut l'éclairer l'ancien leader des Républicains puisqu'il est le dernier président à avoir réformé la Constitution.

Nicolas Sarkozy toujours favorable à cette réforme

En 2008, à une voix près, aime rappeler Nicolas Sarkozy, avait alors, entre autres, limité le recours au 49.3 et permis au chef de l'État de s'exprimer devant le Parlement. Aujourd'hui, l'ancien président est toujours favorable à la fusion entre conseillers régionaux et départementaux, mais aussi à l'introduction d'une dose de proportionnelle ou encore à la transformation du Conseil constitutionnel en une sorte de Cour suprême à la française.

Les deux hommes ont en commun le goût pour la réforme

Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy s'apprécient et s'estiment. Ce sera aujourd'hui leur deuxième déjeuner en moins de deux mois. Le chef de l'État aime recueillir l'avis de son prédécesseur, sans pour autant en tenir toujours compte. Mais les deux hommes ont en commun le goût pour la réforme et une certaine inimitié à l'égard de François Hollande.

À table, l'actuel et l'ancien locataire de l'Élysée devraient également évoquer la réforme des retraites que Nicolas Sarkozy avait menée en 2010, ou encore la position des Républicains. L'ancien chef de la droite plaide pour une coalition entre le gouvernement et LR, contre l'avis d'une partie de sa famille politique. Une question à l'actualité brûlante alors que la droite détient la clé du vote sur la réforme des retraites.