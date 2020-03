Recours au 49.3 : l'intersyndicale appelle à des mobilisations partout en France mardi

Les organisations syndicales opposées à la réforme des retraites appellent à des mobilisations mardi pour protester contre le recours à l'article 49-3 de la Constitution, "nouvelle preuve" que le gouvernement veut "faire passer en force son projet de régression sociale". Si la CFDT ne fait parti de l'intersyndical, son secrétaire général Laurent Berger estimait sur Europe 1 ce lundi que le 49-3 était "désastreux en terme de symbole politique et d'image politique"

Le même jour que les motions de censure

Le 49-3 "démontre l'impuissance du gouvernement à répondre aux interrogations sérieuses et légitimes des parlementaires à propos de ce projet incomplet, très approximatif, aux multiples inconnues", ajoutent lundi dans un communiqué la CGT, FO, la CFE-CGC, la FSU et Solidaires, les organisations de lycéens Fidl, MNL, UNL et d'étudiants Unef. La date de la mobilisation coïncide avec la date des débats à l'Assemblée nationale sur les deux motions de censure proposées par l'opposition (LFI, PS, PCF d'une part, LR d'autre part).

"Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL et UNEF appellent à poursuivre les actions sans relâche, sous toutes les formes décidées localement. Elles appellent à multiplier, partout, localement, des rassemblements dès lundi 2 mars et à organiser des manifestations devant les préfectures et sous-préfectures le mardi 3 mars, y compris par le recours à la grève, au moment de ce passage en force au parlement, afin de signifier massivement avec force le rejet de ce texte", dit le communiqué