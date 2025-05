Rapport sur les Frères musulmans : comment Gabriel Attal se saisit-il du dossier de l'entrisme frériste ?

Face au rapport sur les Frères musulmans, publié mardi, le patron de Renaissance, Gabriel Attal, à l'origine de l'interdiction de l'abaya à l'école, souhaite également interdire le voile dans l'espace public pour les mineures de moins de quinze ans. Sans toutefois faire l'unanimité au sein du bloc central.

Un rapport sur les Frères musulmans commandé par le gouvernement pointe une "menace pour la cohésion nationale" avec le développement d'un islamisme "par le bas", au niveau des municipalités, selon le texte qui a été examiné ce mercredi en Conseil de défense.

Les auteurs de ce texte s'inquiètent notamment d'une "rigorisation de la pratique religieuse", avec une "explosion du nombre de jeunes filles portant une abaya et l'augmentation massive et visible de petites filles portant le voile". Phénomène touchant des jeunes filles "parfois âgées de 5-6 ans", qui "apparaît soutenu par un puissant réseau wahhabo-salafiste".

Renaissance propose en conséquence "pour les mineures de moins de 15 ans, d’interdire le port du voile dans l’espace public, notamment car cela porte gravement atteinte à l’égalité hommes-femmes et à la protection de l’enfance".

"On ne doit pas rester les bras ballants"

Gabriel Attal, le président de Renaissance, n'est plus au pouvoir mais il entend peser sur le débat avec ces deux propositions. "Quand la République est défiée par des organisations qui, de manière coordonnée, imposent à des fillettes de 5-6 ans de se voiler pour défier les règles de la République, je considère qu'on doit agir et qu'on ne doit pas rester les bras ballants", a-t-il insisté.

Il défend la faisabilité de ces mesures en les comparant à l'interdiction du port de signes religieux à l'école ou à l'interdiction de la burqa. "Tout le monde avait dit : c'est inapplicable, ça ne pourra pas être fait. Et bien ça a été fait", a rappelé l'ancien Premier ministre.

"Ceux qui confondent islam et islamisme"

Et le patron de Renaissance se défend de toute islamophobie. "Ceux qui affirmeraient ou affirment que cette mesure-là irait contre l'islam sont précisément ceux qui confondent islam et islamisme. Et moi, j'écoute tous ces musulmans qui disent qu'il n'a jamais été dans leur religion, dans leurs règles, dans leurs préceptes, de voiler des petites filles de 5 à 6 ans, comme c'est le cas malheureusement dans un certain nombre de points sur notre territoire national", a-t-il pointé du doigt.

Gabriel Attal propose enfin de renforcer la loi séparatisme, en créant un délit de communautarisme qui viendrait sanctionner "l'appel à refuser les lois de la République".