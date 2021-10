Rachida Dati "choquée" par les images de Zemmour pointant un fusil sur des journalistes

INTERVIEW

Le polémiste d'extrême droite et candidat putatif pour 2022, Eric Zemmour, qui veut ôter les pouvoirs aux médias, a pris pour cible mercredi des journalistes avec un fusil de précision lors de sa visite du salon Milipol, consacré à la sécurité intérieure, à Villepinte en Seine-Saint-Denis. Invitée de Sonia Mabrouk dans Europe Matin jeudi, l’ancienne garde des Sceaux et maire du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati, s'est dite "choquée" par cette image.

"On lui passe tout parce qu'il est cultivé"

"C'est un salon qui concerne la sécurité des Etats et notamment la lutte contre le terrorisme. C'est très sérieux, ce n'est pas le salon du jouet. J'ai été choquée par cette image, surtout quand on veut prétendre à devenir président de la République. Et j'ai aussi été choquée par les propos qu'Eric Zemmour a tenu à l'encontre de Marlène Schiappa. J'y vois de la misogynie et du sexisme. Et je n'accepte pas qu'elle soit insultée", a-t-elle tranché. Le polémiste a en effet traité la ministre déléguée à la Citoyenneté "d'imbécile".

Pour l'ancienne ministre, les arguments utilisés à l'encontre du polémiste aujourd'hui sont les mêmes que ceux utilisés à l'époque contre Jean-Marie Le Pen. "On a vu le résultat. Il a accédé au deuxième tour en 2002", a-t-elle poursuivi. "Donc les questions que l'on doit se poser c'est : 'est-il capable de diriger la France, de rassembler les Français, a-t-il une équipe et une vision ?'. Actuellement, on lui passe tout parce qu'il est cultivé", a lâché Rachida Dati avant de préciser ne "tolérer la violence et les menaces de mort pour personne".

