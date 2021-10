Congrès LR : "Je suis légitimiste, je souhaite respecter le choix des militants", assure Dati

Qui portera les couleurs de la droite à l'élection présidentielle ? Ce sont les militants qui trancheront lors d'un congrès organisé le 4 décembre. D'ici là, les candidats, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Denis Payre auront l'occasion d'exposer leur projet lors de quatre débats. Et pour l'instant, aucun favori semble ne se détacher clairement. Si Xavier Bertrand et Valérie Pécresse sont au coude-à-coude dans les études d'opinion pour la présidentielle, beaucoup d'observateurs voient Michel Barnier l'emporter grâce à sa fidélité au parti qui pourrait séduire la base des militants. Mais qui Rachida Dati soutient-elle ? Invitée jeudi d'Europe 1, la maire du 7e arrondissement de Paris dit vouloir respecter le choix des militants. "Je suis légitimiste", assure-t-elle.

"Les électeurs de droite veulent qu'on gagne, donc ils veulent que nous ayons celui qui pourra battre Emmanuel Macron", développe l'ex-ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy. "C'est vrai que dans les sondages, Xavier Bertrand a une petite avance", reconnaît-elle, avant d'ajouter que les candidats "sont encore dans un mouchoir de poche".

"Je suis fidèle à ma famille politique"

L'invitée d'Europe 1 se refuse ainsi à tout pronostic ou à toute évocation de son choix personnel. "Je suis fidèle à ma famille politique et je souhaite respecter le choix de nos militants." Pour autant, Rachida Dati donne quelques critères qui lui semblent désigner le parfait candidat. "On veut celui qui fasse gagner nos idées, qui ait une colonne vertébrale, des convictions.".

Mais Xavier Bertrand et Valérie Pécresse pourraient-ils payer leur départ de LR, même s'ils se sont depuis rapproché de leur ancienne famille politique, allant jusqu'à annoncer qu'ils allaient reprendre leur carte ? "S'ils nous font gagner, moi je suis d'accord. Ils n'ont pas quitté la famille de droite", répond Rachida Dati.