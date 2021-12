Qui est Bertrand de la Chesnais, le général qui va diriger la campagne de Zemmour ?

Un général pour diriger une campagne. Après une officialisation de candidature polémique et un premier meeting parsemé de violences, Eric Zemmour a nommé son directeur de campagne. Comme l'a révélé Europe 1, il s'agit du général quatre étoiles, ancien major général de l’armée de terre, Bertrand de la Chesnais. Europe 1 dresse le portrait de l'homme qui va diriger la bataille pour la présidentielle au nom de l'ex-polémiste.

Un organisateur aguerri

Tête de liste à Carpentras dans le Vaucluse aux dernières municipales d’une liste soutenue par le RN et le PCD, le général de la Chesnais est un organisateur aguerri. Lorsqu’il était numéro deux de l’armée de terre, il a eu la charge de lourdes missions très techniques, comme la création et le déploiement de l’opération sentinelle, après les attentats de 2015. Mais également le renouvellement et la modernisation du matériel des armées.

C’est un homme qui sait parler aux politiques, il était en lien très étroit avec le cabinet du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian lorsqu’il était en fonction. Le général de la Chesnais est aussi proche de l'ancien chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers. D'une grande lignée de militaires, le président de campagne de Zemmour a également commandé le 1er régiment d'infanterie de Sarrebourg, l'un des plus vieux d'Europe.

"Mettre de l'huile dans les rouages"

C'est donc un profil expérimenté, habitué à diriger et coordonner, qui va s'installer au QG de campagne d'Eric Zemmour. Une nouvelle mission pour l'homme d'expérience qui consiste, selon ses propres mots, "à mettre de l'huile dans les rouages".