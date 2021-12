INFO EUROPE 1 - Le Général de la Chesnais nommé directeur de campagne d’Eric Zemmour

La campagne pour la présidentielle d'Eric Zemmour est officiellement lancée. Après son premier meeting dimanche à Villepinte, le polémiste structure son équipe. Selon les informations d'Europe 1, le général Bertrand de La Chesnais, ancien major général de l'armée de terre (l'équivalent du numéro 2, de 2014 à 2017), a été nommé directeur de campagne dans la matinée de lundi, après un échange avec Eric Zemmour. Comme vous le révélait Europe 1 la semaine dernière, ce Général quatre étoiles, proche de Pierre de Villiers, conseillait Éric Zemmour sur les questions de défense.

Proche du général Pierre de Villiers, issu d'une famille de soldats, Bertrand de La Chesnais s'était déclaré candidat, sans étiquette, à la mairie de Carpentras pour les élections municipales de 2020. Avec le soutien du RN et du Parti Chrétien démocrate, il s'était qualifié pour le second tour des élections, où il avait était battu avec 39,17% des voix contre le maire sortant Serge Andrieu, divers gauche, qui avait recueillis 45,81% des voix.

Une équipe de campagne construite autour de 28 pôles thématiques

Bertrand de La Chesnais vient ainsi grossir les rangs de l'équipe d'Eric Zemmour, dans laquelle on retrouve déjà un certain nombres de personnalités issus du milieu des affaires où de la haute fonction publique. A la tête de l'équipe du polémiste se trouvait déjà un homme : Jonathan Nadler, un banquier d'affaires, au poste de responsable du projet. Ces derniers mois, il avait mis en place 28 pôles thématiques qui sont autant de ministères potentiels : Éducation, Industrie, ou encore "Souveraineté juridique". Avec pour mission de produire des notes, des analyses, et des propositions pour le candidat. Chaque pôle se compose de huit à 30 personnes.

Ce sont donc de nombreux contributeurs qui passent leurs soirées à plancher sur le programme d’Éric Zemmour. Le fonctionnement est bien rodé : les 28 chefs de pôles se réunissent en visio tous les dimanches soirs autour de Jonathan Nadler. Et il y a, dans chaque groupe, des membres des administrations publiques. Ils sont chargés de vérifier la faisabilité technique des propositions, avec l'objectif d'aboutir à des mesures concrètes.