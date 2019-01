Que va faire Emmanuel Macron en Égypte ?

Emmanuel Macron s’envole pour l’Égypte dimanche. Accompagné d'une grande délégation de personnalités économiques et culturelles et de plusieurs ministres, parmi lesquels Jean-Yves Le Drian, le président effectue un déplacement "pour renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays", affirme l’Élysée. Paris jure que tous les sujets seront abordés, y compris les droits de l’homme.

Des cas individuels évoqués. La France promet de changer de méthode : lors de ses deux jours en Égypte, Emmanuel Macron devrait "mettre clairement sur la table" la question très sensible du respect des droits de l’homme. Un conseiller précise : Paris est désormais prêt à "assumer publiquement" ses positions sur les libertés civiles. Emmanuel Macron devrait notamment évoquer des cas individuels avec le maréchal Al-Sissi, notamment celui d'Éric Lang, un enseignant français, battu à mort en 2013 dans un commissariat au Caire. On est loin du temps, en octobre 2017, où l’homme fort de l’Égypte était reçu à l’Élysée et où le président Macron avait refusé à l’époque de lui "donner des leçons" sur cette question.

Contrats et lutte contre le terrorisme. Parmi les autres dossiers au cœur de ce déplacement : l’économie avec la signature de contrats. Mais rien sur la vente de nouveaux Rafale, dit-on en coulisse pour l’instant. Reste que les deux présidents parleront défense et sécurité avec la lutte contre le terrorisme.

Emmanuel Macron débute sa visite dimanche par une visite "culture et patrimoine", avec son épouse Brigitte, au Temple d’Abou Simbel, dans le sud du pays. Il ne s'agit pas d'une visite privée pour se détendre, précise l’Élysée. Ça ferait mauvais genre en pleine crise des "gilets jaunes" en France.