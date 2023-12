Que va faire Emmanuel Macron à Notre-Dame de Paris ce vendredi ?

C'est une visite purement symbolique. Un an jour pour jour avant la réouverture de Notre-Dame de Paris au culte et au public, le président Emmanuel Macron va se rendre ce vendredi matin sur le chantier de restauration de la cathédrale dévastée par un incendie le 15 avril 2019. Le chef de l'État montera au plus près des travaux de restitution de la flèche qui culmine à nouveau à 96 mètres au-dessus du sol.

À cette occasion, un hommage sera rendu au général Jean-Louis Georgelin, l’ancien chef d’État-major des armées qui présidait l’établissement public chargé de la restauration jusqu’à son décès accidentel en août dernier. Son nom sera "gravé dans le bois de la flèche" pour honorer son rôle déterminant, souligne l’Élysée.

Création d'un musée de Notre-Dame

Emmanuel Macron visitera aussi la nef et le chœur de la cathédrale. Il devrait alors annoncer la création d’un musée de Notre-Dame, certainement sur l’île de la Cité. Selon son entourage, le président va aussi "répondre à la lettre de l’archevêque de Paris, Mgr Ulrich, proposant de créer des vitraux contemporains pour un certain nombre de chapelles latérales de la nef afin de commémorer la période singulière de l’incendie et de la reconstruction".

Enfin, l’Élysée précise n’avoir aucune inquiétude sur le respect du calendrier du chantier. Notre-Dame devrait donc bien rouvrir ses portes, le dimanche 8 décembre 2024, jour de célébration de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie.