Emmanuel Macron sera à Notre-Dame de Paris vendredi et rendra hommage à Georgelin

Emmanuel Macron rendra hommage vendredi, sur le chantier de Notre-Dame de Paris, à Jean-Louis Georgelin décédé cet été, dont le nom sera "gravé dans le bois de la flèche", a indiqué mercredi l'Elysée, qui doit aussi se prononcer sur une demande de création de nouveaux vitraux.

Vendredi, lors d'une visite prévue à un an de la réouverture au culte et à la visite de ce chef d'oeuvre de l'art gothique, le président "pourra s'approcher de la flèche" et "à cette occasion-là, il rendra un hommage particulier au général Georgelin", qui supervisait le chantier depuis l'incendie qui a touché le monument le 15 avril 2019, jusqu'à son décès l'été dernier, a-t-on indiqué à l'Elysée.

"Le nom du général sera gravé dans le bois de la flèche pour marquer le rôle déterminant que ce grand serviteur de l'État aura eu dans la conduite du chantier", a-t-on ajouté.

Les travaux de restauration achevés "à la fin de la décennie"

Emmanuel Macron "pourra également répondre à la lettre qu'il a reçue de Monseigneur Urich, archevêque de Paris, qui lui a proposé de créer des vitraux contemporains pour un certain nombre de chapelles latérales de la nef, afin de commémorer dans le corps-même de la cathédrale cette période très singulière qui aura été celle de l'incendie et de la reconstruction", selon cette même source.

Dans cette lettre, que l'AFP s'est procurée, Mgr Ulrich affirme: "Je forme le voeu que nous puissions un jour prochain voir quelques vitraux nouveaux (...) dans l'une ou l'autre chapelle. Non pour raconter l'incendie", mais disant "'voilà ce que notre temps, et après cette épreuve, veut offrir comme une contribution à l'histoire de cette église et de Paris'".

Après la phase 1 (mise en sécurité après l'incendie) et la phase 2 (restauration proprement dite), la phase 3 - qui comprendra notamment des travaux de restauration programmés avant l'incendie - "devrait être" achevée "à la fin de la décennie, 2029 ou 2030", a précisé l'Elysée.