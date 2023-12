Notre-Dame de Paris : à un an de sa réouverture, la cathédrale retrouve sa croix, perchée sur sa flèche

Elle trône à nouveau à 96 mètres de hauteur, en plein Paris. La croix de la flèche de Notre-Dame a été réinstallée ce mardi à l'aide d'une immense grue. Une étape spectaculaire et symbolique, à un an de sa réouverture et à la veille de la visite du président Emmanuel Macron. La vieille dame de presque 700 ans reprend vie pour le plus grand plaisir des riverains.

"Ça fait partie du patrimoine français"

"À 15 heures exactement, j'ai vu la croix, en haut, avec les grues". Djibril travaille sur le marché de Noël à deux pas de la cathédrale, aux premières loges du spectacle aérien. La croix et ses dorures, élevée par une grue et posée sur la nouvelle flèche. Une reconstruction pas à pas que contemple ébahie Sofia, sa collègue. "C'est merveilleux. On a cette chance-là, on en profite. Ça fait partie du patrimoine français et on en a besoin. Moi, j'ai grandi avec Notre-Dame. C'est l'ADN de Paris et je pense aussi pour tous les croyants, c'est très important", note-t-elle.

Ces Parisiens comme Kostas et Alix ne réclament plus que l'ultime pièce de la flèche, le nouveau coq. Il sera déposé sur la croix dans les prochains jours. "Ah là, je vais accrocher mon regard tous les jours là-haut. C'est bien qu'ils l'aient refaite à l'identique. Peut-être que dans quelques années, on n'y pensera plus [à l'incendie, ndlr] et on la verra comme elle était. Et ça c'est chouette", avancent-ils. Comme le veut la tradition catholique, il sera béni avant d’être installé à 96 mètres de haut. Le volatile en cuivre rescapé des flammes devrait, lui, être exposé dans un musée.