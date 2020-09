Que va faire Camille Pascal, ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, auprès de Jean Castex ?

C’est une nomination qui devrait faire réagir. L’écrivain Camille Pascal, ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, a été nommé conseiller de Jean Castex lundi. La nouvelle a été publiée mercredi dans le Journal officiel. Il sera conseiller spécial du Premier ministre, et même conseiller très spécial, puisqu’il n’a aucune attribution particulière.

Il sera chargé de rédiger les discours de son ami Jean Castex

Jean Castex et Camille Pascal sont amis à la ville. Ils se sont rencontrés précisément à l’Elysée, en 2011, quand le premier était conseiller de Nicolas Sarkozy, et le second secrétaire adjoint du président de la République. Selon les informations d’Europe 1, Camille Pascal ne se piquera pas de communication. Il sera chargé de rédiger les discours de Jean Castex, notamment sur les sujets de société.

Camille Pascal est un historien et un écrivain déjà primé par l’Académie Française. Et, coïncidence, il a justement été sélectionné mardi pour le prix Goncourt pour son roman La chambre des dupes. On verra si ce titre est prémonitoire de son retour dans les coulisses du pouvoir. En tout cas, l’arrivée de Camille Pascal, validée par le président de la République, est un signal de plus en direction de la droite.