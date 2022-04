Que change la suppression du corps diplomatique actée par Emmanuel Macron ?

Une décision qui passe mal auprès des ambassadeurs et du Quai d'Orsay. À moins d’une semaine du second tour, le Journal officiel vient d’annoncer la mise en extinction de ce qu’on appelle le corps des "conseillers des affaires étrangères". Il n’y a donc plus de "corps diplomatique" en France, à proprement parler. Une décision qui avait été prise il y a quelques mois par Emmanuel Macron lors de la présentation de sa réforme de la fonction publique.

La fin de la spécialisation dans les grands corps de l'État

Le corps diplomatique va donc rejoindre une nouvelle entité des "administrateurs de l’État". Des personnes qui seront aussi bien des diplomates, des préfets, ou encore des magistrats de la Cour des comptes. En clair, c’est la fin de la spécialisation dans les grands corps de l’État.

Conséquence directe, un haut fonctionnaire pourra être nommé successivement préfet, puis ambassadeur et conseiller d’État. Avec la fin du corps diplomatique, Emmanuel Macron veut sonner le glas des "rentes d’État". Un système qui permet, selon le chef de l'État, d'avoir la quasi-assurance d’une belle carrière toute sa vie, au sein d’un même corps, en fonction du classement de sortie d’un concours passé à 25 ans.

Le Journal Officiel publie la suppression du Corps Diplomatique. La France sera donc le seul grand pays occidental sans diplomates professionnels. Une histoire de plusieurs siècles s’achève ainsi. La porte est désormais ouverte aux nominations à l’américaine. — Gérard Araud (@GerardAraud) April 18, 2022

"La diplomatie, c'est un métier"

Ce qui a tout l'air d'une petite révolution menée par l'Élysée est mal perçue au Quai d'Orsay : jusqu'à présent, la carrière d’un diplomate se déroulait au sein du corps diplomatique de manière progressive au gré des changements de poste, de plus en plus importants. Mais ce mécanisme bien rôdé qui faisait la part belle à l'expérience donnait l’impression à Emmanuel Macron de ne pas avoir la main, même s’il avait la possibilité de nommer qui bon lui semblait chaque mercredi en Conseil des ministres.

Une histoire pluriséculaire s’achève avec la suppression du Corps Diplomatique. A force de caricaturer les diplomates, on oublie que la diplomatie, c’est un métier, une expérience, des connaissances, une tradition, une fierté de servir la France. — Gérard Araud (@GerardAraud) April 18, 2022

D'où la grogne de ce corps, à commencer par celle de l'actuel ambassadeur de France en Ukraine, qui n'a pas hésité à relayer le tweet de Gérard Araud, lui-même ancien représentant de Paris à Washington : "La diplomatie, c’est un métier, une expérience, des connaissances, une tradition et une fierté de servir la France."