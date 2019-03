Qu'attend Emmanuel Macron de la visite de Xi Jinping ?

La France accueille le président chinois pour une visite d’Etat de trois jours, qui débute ce dimanche soir à Nice où le président Macron va rejoindre Xi Jinping. une visite à l’occasion du 55e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays, des relations que l’Elysée juge "excellentes", malgré les piques régulières envoyées par Emmanuel Macron.

"Nous avons un dialogue très ouvert avec les Chinois"

Il y a 10 jours, lors de sa visite à Djibouti, le président français avait ouvertement critiqué les méthodes chinoise Pékin multiplie en effet les investissements à l’étranger pour sa nouvelle route de la soie, notamment en Afrique. Le chef de l’état y avait alors fustigé le manque de transparence financière des contrats passés avec Pekin. Pas de quoi froisser notre partenaire, promet l’Elysée : "le président tient le même discours depuis deux ans. Nous avons un dialogue très ouvert avec les Chinois", promet un conseiller. Mais ce qui inquiète Paris, c’est que les méthodes commerciales de la chine se rapprochent de nous.

En Europe, certains succombent en effet déjà aux milliards des autorités chinoises, la Pologne et la Grèce en tête. Et l’Italie vient aussi de signer un accord-pour développer ses ports avec la Chine. Face à Pekin, qui ne cache plus ses ambitions à l’international, Paris exhorte donc ses alliées européens à la prudence. "Travaillons ensemble mais ne soyons pas naïf", dit-on dans les couloirs de l’Elysée : voilà le message qu'Emmanuel Macron fera passer pendant 48 h au Président Chinois…