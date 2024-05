Projet de loi sur le logement : «Le logement social à vie n'existe pas» martèle Guillaume Kasbarian

Créer un choc d'offre et favoriser la mobiliser : ce sont les objectifs du gouvernement qui, face à la crise du logement, présente en ce début mai son projet de loi sur le logement. En plus de vouloir accélérer la construction de logements neufs, l'exécutif présente aussi ses idées pour favoriser la mobilité au sein du parc de logement social.

Parmi les solutions proposées : expulser les Français dépassant le plafond de ressource pour avoir plus de mobilité dans le parc. Le projet de loi propose ainsi que les ménages dépassant de 120% les plafonds devront quitter leur logement 18 mois après avoir dépassé le seuil pour la première fois. Environ 30.000 ménages seraient concernés, estime le ministère du logement.

"On a besoin d'avoir ce qu'on appelle un parcours résidentiel plus fluide. C'est-à-dire que quand on rentre dans un logement social, c'est qu'on en a besoin. Et puis parce que parfois on travaille, on peut hériter, on peut avoir une amélioration de sa situation, eh bien, on n'a pas vocation forcément à rester dans un logement social toute sa vie", explique sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, Guillaume Kasbarian.

