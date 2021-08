Primaire à droite : "Une compétition maintenant plutôt qu'une division plus tard", réclame Pécresse

INTERVIEW

"Mieux vaut une compétition maintenant plutôt qu'une division plus tard." Voilà comment Valérie Pécresse, candidate à la primaire de la droite, justifie sa volonté d'organiser ce scrutin interne. Alors que l'idée divise encore et toujours au sein des Républicains, traumatisés par l'échec de François Fillon en 2017, la présidente de la Région Île-de-France n'en démord pas : "les sympathisants de la droite et du centre souhaitent choisir leur candidat. Une élection démocratique me paraît la plus logique et juste."

Jusqu'ici, Valérie Pécresse est candidate avec Philippe Juvin, Eric Ciotti et Michel Barnier. Le cinquième candidat déclaré, Xavier Bertrand, martèle partout qu'il ne participera jamais à un scrutin pré-présidentielle. "Je n'arrive pas à comprendre" pourquoi le parti traîne des pieds, rétorque la présidente d'Île-de-France. "Pour déterminer [qui est le ou la meilleur(e) candidat(e)], quel est le meilleur moyen que le vote ? Cela permet de sélectionner le candidat sur son projet, de lui poser toutes les questions et de voir si son projet tient la route."

"À la fin, il n'en faudra qu'un"

Pour la prétendante à l'Elysée, tout le monde à droite doit se plier à une "règle du jeu collective". "Je suis candidate à l'élection présidentielle, pas à la primaire de la droite. Mais à la fin, il n'en faudra qu'un ou une." Seule façon, selon elle, d'espérer l'emporter. "Pour desserrer l'étau Macron-Le Pen, il ne faudra qu'un seul candidat de la droite et du centre. Ce que je souhaite vraiment, c'est le rassemblement. Et ce ne sont pas les sondages, qui d'ailleurs donnent les candidats à touche-touche" qui permettront de l'obtenir.

Valérie Pécresse se dit même ouverte à un autre système de désignation. "S'ils [chez LR] ont un autre mode de sélection, qu'ils le proposent !"