Bertrand, Ciotti, Barnier… À droite, la grande bataille de la présidentielle 2022 a débuté

DÉCRYPTAGE

Effervescence du côté des Républicains. L'élection présidentielle approche à grands pas et les candidats à la primaire de la droite sortent progressivement du bois. Valérie Pécresse, Philippe Juvin et depuis jeudi Éric Ciotti et Michel Barnier se sont en effet déjà déclarés. Les militants LR n’auront que l’embarras du choix pour élire leur candidat pour 2022.

Un premier week-end déjà crucial

La ligne de départ est au moins en partie connue : il y a donc ces quatre candidats à la primaire de la droite, en plus de Xavier Bertrand, qui souhaite se présenter directement à l'élection présidentielle. "Il est difficile aujourd'hui d'y voir clair parce que la liste des prétendants à la primaire n'est pas encore complètement figée, car on a eu la découverte surprise du côté d'Eric Ciotti", estime Bruno Cautrès, chercheur CNRS au Cevipof. Une personnalité comme Bruno Retailleau n'a ainsi pas fait connaître son choix.

Dans les prochains jours, chaque candidat va montrer ses muscules et afficher ses soutiens. Cela commencera ce week-end à La Baule, où Michel Barnier et Philippe Juvin participeront aux universités de rentrée des Républicains. Et puis, il faudra regarder du côté des Alpes-Maritimes où Éric Ciotti rassemble ses soutiens dans le département qui compte le plus d’adhérents LR. Sans oublier Valérie Pécresse, qui réunira ce même week-end tous ses amis politiques, ses soutiens et ses proches à Brive, en Corrèze. Loin de l'Île-de-France où elle est présidente.

Calendrier flou pour candidats attendus

Pour la suite, ce n’est pas encore très clair. Le parti a prévu de lancer le 30 août un sondage auprès de 15.000 sympathisants pour essayer d'identifier le candidat qui sort du lot. Mais Michel Barnier conteste depuis plusieurs semaines la méthode. L’ancien négociateur du Brexit martèle son souhait d'une primaire, avec le vote des militants.

Que pensent ces derniers de cet embouteillage de candidats ? Que veulent-ils pour 2022 ? Qui est le mieux placé pour remporter une possible primaire LR ? "C'est d'abord et avant tout un candidat qui va montrer qu'il a la possibilité de pouvoir faire bonne figure dans l'élection présidentielle de 2022", répond Bruno Cautrès. "Les militants veulent que ça s'arrête, ce sentiment d'être un peu en apesanteur, de ne pas savoir s'il y aura une primaire ou pas, qui sera leur candidat… Surtout, ils veulent un candidat qui ait de la crédibilité pour gagner l'élection présidentielle et au minimum, faire bonne figure. Bien évidemment, ils veulent un candidat qui se situe pas mal au centre de gravité de leurs préoccupations et de leurs valeurs politiques." Qui de Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Philippe Juvin, Michel Barnier ou Éric Ciotti saura le mieux répondre à ces attentes ?