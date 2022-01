Présidentielle : quelle rentrée pour l'opposition entre Covid et campagne à relancer ?

DÉCRYPTAGE

Ce lundi marque aussi la rentrée politique de l'opposition en cette année d’élection présidentielle . A trois mois du premier tour du scrutin, les candidats retrouvent en effet le terrain : de Christiane Taubira à Valérie Pécresse en passant par Eric Zemmour ou Marine Le Pen , tous attaquent cette nouvelle année avec des enjeux différents.

Maintenir ou relancer la dynamique

A gauche de l'échiquier d'abord, c'est à la mi-janvier que Christiane Taubira annoncera si elle se lance ou non dans la course présidentielle, et s'il doit y avoir une primaire populaire. Pour l'heure, à moins de 100 jours du scrutin, la gauche est représentée par six candidats. Une situation inédite mais qui pourrait évoluer dans les prochains jours. A droite ensuite, Valérie Pécresse est en déplacement à Pantin mardi, et inaugure également son QG de campagne. L'enjeu pour la candidate est crucial : l'objectif est en effet de maintenir la dynamique acquise après le congrès LR.

Eric Zemmour de son côté tient un meeting à Châteaudun en Eure-et-Loir vendredi. Désormais devancé de quelques points dans les sondages par Marine Le Pen, le polémiste doit retrouver de l'élan et pour cela il compte sur la sortie de son programme prévu dans les prochains jours. La candidate du RN justement sera en terres favorables ce week-end. Elle se déplacera à Perpignan et Béziers avant de lancer officiellement sa campagne le 15 janvier à Reims lors d'une convention présidentielle, devant plusieurs milliers de ses militants.