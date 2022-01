Présidentielle 2022 : quelles sont les dates à retenir avant le scrutin ?

DÉCRYPTAGE

2022, année politique. Les Français seront appelés à élire en avril leur futur président de la République pour les cinq prochaines années. Mais avant ce rendez-vous incontournable de la scène politique française, il y a également des échéances à noter dans le calendrier. Europe 1 fait le point sur les dates importantes dans le cadre de l'élection présidentielle et des élections législatives.

15 janvier : y aura-t-il une primaire populaire à gauche ?

D'abord, à gauche de l'échiquier politique, les Français sauront le 15 janvier s'il y aura une primaire populaire, et si l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira , se lancera bel et bien dans la course à l'Élysée.

11 mars : publication officielle des noms des candidats

Du côté du président sortant Emmanuel Macron, celui-ci pourra faire durer le suspense sur ses intentions jusqu'au 4 mars, la date limite du dépôt des candidatures. Les prétendants à la fonction présidentielle qui auront les 500 parrainages requis seront officiellement déclarés candidats à la présidence et leurs noms seront publiés le 11 mars.

2 et 4 mars : dates limites d'inscription sur les listes électorales

Les 2 et 4 mars, ce sont aussi les dates limites pour s'inscrire sur les listes électorales, respectivement en ligne et par voie postale.

28 mars : début de la campagne officielle

La campagne officielle débutera le 28 mars et les différents candidats seront alors traités de façon égale dans les médias. Les affiches seront placardées sur les panneaux officiels et les Français recevront les professions de foi dans les boîtes aux lettres.

10 et 24 avril : premier et second tour de l'élection présidentielle

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu précisément le 10 avril et le second le 24. Si un nouveau président venait à être élu, la passation de pouvoir se déroulerait le 13 mai au plus tard. Quant aux élections législatives, elles se tiendront les 12 et 19 juin prochains.