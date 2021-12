Présidentielle : que faut-il retenir de l'interview d'Éric Zemmour sur TF1 ?

ANALYSE

Premier examen de passage pour le candidat Éric Zemmour. Le polémiste a vécu sa toute première interview de prétendant à la fonction présidentielle mardi soir, sur le plateau du 20h de TF1. Le dialogue avec le présentateur Gilles Bouleau a offert quelques moments "musclés". Pour l'essayiste, cet entretien, passage obligé de tout candidat à l'élection, a été l'occasion de dévoiler les grands axes de sa vision face aux Français, quelques heures après la diffusion de sa vidéo de candidature très commentée.

Balayer les polémiques de ses déclarations

Le premier élément marquant est que la mue du polémiste en candidat à la présidence de la République est clairement faite, selon ses dires. De fait, il était temps pour lui d'écarter les différentes polémiques autour de ses déclarations. Aux reproches sur son prétendu sexisme, Éric Zemmour a répondu qu'il était le candidat dont le programme protégerait le mieux les femmes, pour lesquelles "le patriarcat blanc" n'est pas le principal problème. Sous-entendu, c'est plutôt la faute à l'immigration. Éric Zemmour a également précisé sa vision de l'islam, qu'il dissocie des musulmans. Et d'insister : il sera le président de tous les Français, de toutes les confessions confondues.

Prochain grand rendez-vous dimanche au Zénith de Paris

Toutefois, le plus dur reste à faire pour l'ancien journaliste. À quatre mois du scrutin, le candidat a réuni pour la première fois son comité politique mercredi matin. Sa campagne présidentielle va s'axer autour de cinq priorités, les cinq i : identité, instruction, impôt, industrie et indépendance. Vient ensuite la course aux parrainages, dont il aurait entre 250 et 300 promesses d'élus.

Surtout, son prochain grand rendez-vous est au Zénith de Paris, dimanche. Ses proches confient qu'il y aura bien plus de 6.000 personnes dans la salle, alors qu'environ 5.000 sont attendues. L'ancien journaliste travaille son discours lui-même, il veut exposer sa vision, son programme, et mieux se faire connaître auprès des Français. Ce meeting marquera également le lancement de son parti politique. Place au concret, donc, pour le polémiste.