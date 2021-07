Présidentielle : pour Olivier Faure, Anne Hidalgo "serait une excellente présidente de la République"

Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, était mardi matin, l’invité de Théo Maneval dans la matinale d’Europe 1. Il a estimé que la maire de Paris, Anne Hidalgo, "serait une excellente présidente de la République". Anne Hidalgo n’est pas encore officiellement candidate à l’élection présidentielle de 2022 mais elle est déjà plébiscitée par son camp. "Je l’ai dit à plusieurs reprises je pense qu’Anne Hidalgo serait une excellente présidente de la République", a confié, mardi matin Olivier Faure sur Europe 1.

"Les sondages, on en a assez soupé"

Pressentie pour déposer sa candidature, Anne Hidalgo ne serait pourtant pas très bien placée dans les sondages. Autour de 7% à 10%, pas plus. Mais pour le premier secrétaire du PS, il ne faut pas s’y fier. "Les sondages on en a assez soupé. On nous a expliqué aux municipales, même aux européennes, aux régionales que rien n’était possible que les socialistes allaient disparaître mais il s’est passé exactement l’inverse", avance Olivier Faure.

Avant d’ajouter que les sondages n’ont "jamais réussi à anticiper, celui ou celle qui sera président de la République un an plus tard".

Depuis les régionales, "un espoir s'est levé"

Pour le premier secrétaire du Parti socialiste, il faut "arrêter de conditionner les Français en leur disant qu’il y n’y a pas d’autres choix que Marine Le Pen ou Emmanuel Macron au second tour". Depuis les régionales, il y a un "espoir qui s’est levé, nous pouvons très bien ne pas avoir cette fatalité sur le dos", conclut Olivier Faure.