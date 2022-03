Présidentielle : le ralliement de Marion Maréchal peut-il relancer la dynamique Zemmour ?

Éric Zemmour est à Toulon aujourd’hui. Le candidat de Reconquête! va sur un marché ce matin, avant de tenir un meeting. Plus de 7.000 personnes sont attendues, et un ralliement de poids, celui de Marion Maréchal. L’ancienne députée de Vaucluse prendra la parole cet après-midi lors du meeting d’Éric Zemmour au Zénith de Toulon. C’est LE ralliement très attendu. Mais il intervient dans une période difficile pour le candidat. Il est en baisse dans les sondages, après ses propos polémiques sur Vladimir Poutine et les réfugiés ukrainiens. Avec cette arrivée, les troupes de Zemmour espèrent stopper l’hémorragie.

"Elle est utilisée comme une bouée de sauvetage"

De son côté, Marine Le Pen semble vouloir minimiser. Elle a réagi hier lors de son déplacement dans le Gard. "La pauvre Marion est utilisée comme une bouée de sauvetage d’une campagne qui prend l’eau et je trouve que c’est dommage pour elle, elle mérite mieux que ça", a asséné la candidate du Rassemblement national.

L’arrivée de Marion Maréchal est très symbolique pour Éric Zemmour. La nièce de Marine Le Pen porte tout comme lui le projet d’union des droites. Selon un proche, elle va s’investir activement dans cette campagne, tout en gardant une certaine liberté. Mais avec en ligne de mire les législatives.