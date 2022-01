Présidentielle : Marion Maréchal va-t-elle se rallier à Eric Zemmour ?

Marion Maréchal s'apprête-t-elle à se rallier à Eric Zemmour ? La nièce de Marine Le Pen a en tout cas d'ores et déjà déclaré qu'elle ne soutiendrait pas la candidature de sa tante . Elle est davantage tentée par la ligne identitaire et conservatrice incarnée par l'ancien polémiste.

"Qui vivra verra"

L’équipe de campagne d’Eric Zemmour, enjouée à l'idée d'un possible ralliement de Marion Maréchal, est malgré tout restée évasive à ce sujet lors du déplacement d'Eric Zemmour en Sologne. Le candidat s’est exprimé dès son arrivée dans une exploitation agricole. "Si vous voulez savoir ce que je pense de cette semaine, je vous dirais que c'est une belle semaine. Concernant Marion Maréchal Le Pen, qui vivra verra", a déclaré l'ancien polémiste.

Anticiper le choc d'un ralliement

Dans le camp d’Eric Zemmour, on soupçonne l’entourage de Marine Le Pen d’avoir fait pression pour que Marion Maréchal déclare ses intentions. Selon un cadre, cela pourrait être une façon pour le Rassemblement national (RN) d’anticiper le choc potentiel d’un ralliement de la nièce de Marine Le Pen au parti Reconquête. Un ralliement qui serait arrivé bien plus tard selon plusieurs stratèges. Mais ils restent dubitatifs face au feuilleton qui est en train de se créer et autour de l’image que donneraient de possibles trahisons familiales.

Une ligne identitaire mieux incarnée par Zemmour

Même si elle est en retrait du RN, Marion Maréchal représente une ligne conservatrice et identitaire, dont certains estiment qu’elle a été mal traitée par Marine Le Pen au sein de son parti ces derniers temps. La candidate fait donc face à un risque : que les tenants de cette ligne soient tentés, eux aussi, de rejoindre Eric Zemmour.