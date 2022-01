Présidentielle : Marion Maréchal n'appellera pas à voter pour Marine Le Pen

Marion Maréchal ne soutiendra pas sa tante, Marine Le Pen , candidate RN à l'élection présidentielle . C'est ce qu'elle a confié ce vendredi matin au journal Le Parisien. Son cœur balance entre revenir en politique, aux côtés d'Eric Zemmour , ou bien poursuivre sa carrière d'entrepreneuse.

On sent bien que Marion Maréchal hésite encore. Elle le dit : "Si je soutiens Eric, ce n'est pas juste pour passer une tête et dire coucou. Ça veut dire : revenir en politique et donc quitter l'Isep", l'institut de formation qu'elle a créé. Même si elle explique que tout est mis en place pour permettre à son institut de fonctionner sans elle, l'ex-députée n'est pas fixée sur son choix. "C'est un vrai choix de vie", poursuit-elle.

Marion Maréchal n'a pas encore pris sa décision

Sur le fond, Marion Maréchal estime qu'Eric Zemmour fait beaucoup de progrès dans la posture, le ton et la gravité. Mais ce que l'on comprend, c'est qu'elle ne soutiendra pas sa tante, qu'elle n'appellera sans doute pas non plus à voter pour elle. En clair, même si Marion Maréchal fait un pas de plus vers Eric Zemmour, qu'elle avait accompagné il y a quelques mois à Budapest, elle n'a pas encore pris sa décision de soutenir officiellement l'ancien journaliste du Figaro.