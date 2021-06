Présidentielle : LR s’organise pour désigner son candidat

Après avoir réussi les régionales, la droite s'attelle à la présidentielle. Et ce n'est pas une mince affaire car les ambitions risquent de se bousculer sur la ligne de départ. Jean Leonetti, le maire d'Antibes, devenu "monsieur Loyal" de la présidentielle à droite, est chargé d'organiser la sélection du candidat qui portera les couleurs des Républicains pour 2022.

Trois noms possibles sur la ligne de départ

"Je vais voir les trois vainqueurs des régionales avant la fin de la semaine", nous a confié Jean Leonetti. Objectif : sonder Laurent Wauquiez, mais aussi les ex-LR Valérie Pécresse et Xavier Bertrand (vainqueurs respectivement en Auvergne-Rhône-Alpes, en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France) à propos du mode de sélection dont il présentera une ébauche mardi prochain au bureau politique.

L'hypothèse la plus probable est celle d'un vote électronique, ouvert au-delà des militants LR. Xavier Bertrand, néanmoins, est hostile à toute idée de primaire. "Ceux qui veulent le soutien de LR doivent respecter le parti, on a les militants, les élus et l'argent !", avertit un cadre.

François Baroin hésitant ?

Si Jean Leonetti travaille sur ce système de sélection, c'est que le grand sondage d'un panel de 15.000 électeurs de droite évoqué début juin comme mode de désignation risque de ne pas suffire à mettre tout le monde d'accord, concède une dirigeante. Cette enquête obligera en tout cas chacun à se dévoiler avant la fin de l'été.

La question a été reposée lundi à François Baroin, qui avait dit non en septembre. Réponse de l'intéressé : "Vous serez les premiers informés si je change d'avis". Bref, avant d'avoir un candidat, la droite attend encore la liste précise des prétendants.