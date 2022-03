Présidentielle : l'entourage d'Emmanuel Macron craint la percée de Marine le Pen

Au sein de la majorité, on commence à craindre un second tour face à Marine Le Pen. Alors que la candidate a atteint les 20 % d'intentions de vote dans les sondages, cet éventuel affrontement s’annonce plus compliqué de prévu. D'après un conseiller macroniste interrogé par Europe 1, la députée du Pas-de-Calais fait une très bonne campagne présidentielle, qu'il ne faut pas sous-estimer. À ce jour, plusieurs instituts donnent la candidate Rassemblement nationale (RN) proche des 45% d'intentions de vote face à Emmanuel Macron au second tour. C’est environ douze points de plus que son score de 2017.

Une campagne quasi parfaite

Ce qui inquiète le plus l'entourage d'Emmanuel Macron, c'est la réserve de voix dont dispose Marine Le Pen. En cas de second tour opposant les deux candidats, la candidate RN pourrait récupérer une grosse partie des électeurs d’Éric Zemmour, mais aussi le vote anti Macron, et même une partie de l’électorat populaire de Jean-Luc Mélenchon. Quand au Président sortant, il ne disposera que du report d’une partie des votes de Valérie Pécresse, et très faiblement de la gauche modérée… Le Front Républicain semble bien loin.

Du côté de Marine Le Pen, on croit la victoire à portée de main. Sa campagne ressemble à un sans faute. Elle se tient loin des polémiques et a fait disparaître l'extrémisme de son programme. Certains dans son camp la comparent désormais à Jacques Chirac en 1995. La fille de son ancien adversaire lors de cette élection emploie d'ailleurs régulièrement le terme de fracture sociale, cher à l'ancien Président de la République.

La candidate des classes populaires

Marine Le Pen a décidé de se présenter comme la candidate du pouvoir d’achat, avec des mesures concrètes pour soulager le portefeuille des Français, comme la baisse de la TVA sur l’énergie, et cela semble fonctionner. À cela s'ajoute de très bonnes prestations à la télévision et une proximité affichée avec les Français et les classes populaires qui font la différence avec les autres candidats. Désormais, l'équipe de Marine Le Pen croit vraiment qu'une victoire est possible face à Emmanuel Macron.