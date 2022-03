Présidentielle : la campagne d'Emmanuel Macron s'essouffle-t-elle ?

ANALYSE

À moins de 20 jours de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron reste le grand favori des sondages. Malgré cela, certains cadres du parti de la majorité présidentielle s'inquiètent. Des sympathisants alertent sur un possible manque de souffle de la campagne du président sortant. Le chef de l'État n'a quasiment pas effectué de déplacement ni de bain de foule. Les événements de campagne se font rares depuis sa déclaration de candidature, il y a trois semaines.

"L'effet drapeau" se dissipe

Ce climat commence à susciter une légère inquiétude dans le camp d'Emmanuel Macron. Certains pointent un manque de prise de risque de la part du président, qui innove trop peu selon ses sympathisants. Dans ces circonstances, les cadres de la majorité craignent un ralentissement de la mobilisation des militants.

D'autant que dans les sondages, ce qu'on appelle l'effet drapeau, ce phénomène de renforcement du président sortant lié à la guerre en Ukraine, a tendance à se dissiper.

Méfiance face à Marine Le Pen

Si Emmanuel Macron garde une avance confortable, plusieurs membres de la majorité se méfient de Marine Le Pen, dont la côte ne cesse de monter. La candidate du Rassemblement national semble distancer largement ses rivaux pour le second tour. Au QG de campagne d'Emmanuel Macron, on surveille de près les éventuels reports de voix dont Marine Le Pen pourrait bénéficier, en provenance notamment de chez Valérie Pécresse et Eric Zemmour.

Pour retrouver un peu de souffle et repartir sur une dynamique positive, l'équipe d'Emmanuel Macron mise sur la semaine prochaine. Le candidat va retrouver le terrain avec deux déplacements. Emmanuel Macron tiendra également un grand meeting le 2 avril à la Défense, dans la salle Paris La Défense Arena.