Présidentielle : Fabien Roussel et Jean Lassalle obtiennent à leur tour les 500 parrainages

Les candidats du PCF et de Résistons!, Fabien Roussel et Jean Lassalle, ont obtenu jeudi leurs 500 parrainages pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Ils rejoignent ainsi Emmanuel Macron, qui détient 1.345 parrainages alors qu'il ne s'est toujours pas déclaré officiellement candidat à sa succession, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo et Nathalie Arthaud. Les autres candidats ont jusqu'au 4 mars pour réunir ces précieux sésames.

Jean Lassalle possède désormais 503 parrainages. Déjà candidat à l'élection présidentielle de 2017, il avait obtenu 1,21% des voix au premier tour, arrivant en septième position sur onze candidats. Fabien Roussel, qui se présente pour la première fois à la présidentielle, dispose quant à lui de 529 signatures.

Des candidates en difficulté

A l'inverse, certains candidats à l'élection présidentielle sont toujours en difficulté, à l'image de la candidate Christiane Taubira qui totalise seulement 73 parrainages. Marine Le Pen et Eric Zemmour peinent aussi à les réunir. La chef de file du Rassemblement national (RN) possède 366 signatures et le candidat de Reconquête! en a obtenu 291 pour le moment.