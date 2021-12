Présidentielle : des militants EELV mettent Jadot sous pression pour la primaire populaire

Va-t-il participer à une deuxième primaire avant l'élection présidentielle ? Le candidat choisi par les écologistes, Yannick Jadot, est chahuté par un mouvement fort de 1.000 personnes, avec des élus locaux, européens, mais aussi des adhérents et militants d'EELV qui veulent le voir prendre part à la primaire populaire souhaitée par la candidate socialiste Anne Hidalgo. Tous les membres de ce mouvement sont très proches de cette primaire et ont pour objectif que leur candidat y participe.

Yannick Jadot peut-il être destitué en cas de refus ?

Pour cela, ils vont rencontrer jeudi Mounir Satouri, le directeur de campagne de Yannick Jadot. Et ils vont le mettre en garde : si le candidat écologiste ne se plie pas à leur revendication, alors ils ne le soutiendront plus. De plus, la finaliste de la primaire des Verts, Sandrine Rousseau, a demandé mercredi sur Europe 1 que Yannick Jadot participe à la primaire. Une volte-face de la part de celle qui représente 49% d'Europe Écologie les Verts.

Enfin, si ces militants ne sont pas entendus, ils peuvent organiser un référendum d'initiative citoyenne (Ric) au sein du parti. Et sur ce point, les statuts du parti sont clairs. Si les adhérents votent pour la participation de Yannick Jadot à la primaire populaire, alors le candidat des écologistes n'a pas d'autres choix que de s'y soumettre ou sinon, il sera destitué. Dans l'équipe du député européen, c'est "même pas peur", répond un proche, qui ajoute que "ces gens sont minoritaires dans le parti".