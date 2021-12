Proposition d'Anne Hidalgo : «Je ne participerai pas à une primaire de la gauche»

Invitée du 20h de TF1, la candidate socialiste à la présidentielle, Anne Hidalgo, a appelé mercredi soir à l'organisation d'une primaire ouverte à gauche en vue de l'élection présidentielle 2022. Une invitation aussitôt déclinée par les communistes et les Insoumis qui moquent une "proposition de la dernière chance". Invité sur Europe Matin jeudi, le candidat EELV à l'élection présidentielle, Yannick Jadot a répondu pour la première fois à l'appel de la maire de Paris et a estimé que ce "n'était pas le choix des écologistes" et qu'il "n'y participerai pas", quoi qu'il arrive.

Jadot catégorique sur sa non participation à une primaire

"J'ai écouté Anne Hidalgo et elle prend acte de l'impasse de sa candidature et du fait que les idées qu'elle porte peinent à percer dans l'opinion publique. Il y a une volonté de sortir de l'impasse par une idée surprise. En tout cas ce n'est pas le choix des écologistes", a-t-il affirmé.

Pour le candidat EELV, l'objectif "est de rassembler très largement autour d'idées fortes". "Quoi qu'il arrive, je ne participerai pas à une primaire de la gauche", a-t-il encore assuré. "L'élection présidentielle est dans quatre mois et demi et il faut être un peu sérieux". Yannick Jadot a également affirmé ne pas être fermé pour autant à une candidature unique de la gauche. "Je pense qu'il y a un constat d'échec sur la candidature de la gauche", a-t-il poursuivi avant d'appeler les électeurs socialistes à se tourner vers EELV.

L'appel aux électeurs socialistes à rejoindre EELV

"Je m'adresse aux électeurs et électrices socialistes, à l'ensemble des progressistes et des humanistes. Fermons les yeux quelques secondes et oublions les partis politiques et la loyauté aux partis politiques même si je la comprends car je suis loyal à mon parti. Mais aujourd'hui il faut que l'on se demande quel est le programme, la dynamique, qui peut gagner cette élection présidentielle ? Quel est le logiciel qui reprend les principes, les valeurs 'liberté, égalité, fraternité' et la justice sociale en ajoutant les enjeux essentiels de l'écologie ? C'est le programme que je porte."

Il a donc appelé ces électeurs à le rejoindre, afin de "créer la dynamique pour gagner l'élection présidentielle". "Il n'y a pas de résignation à avoir, il n'y a pas d'échec anticipé. C'est la victoire que l'on doit construire". Il y a quelques mois, Anne Hidalgo n'était pourtant pas du tout favorable à une primaire au sein de la gauche. Elle a par ailleurs précisé mercredi soir qu'elle maintiendrait sa candidature si son appel n'était pas entendu. "J'appelle les socialistes à ne pas avoir une candidature quoi qu'il en coûte", a encore lancé Yannick Jadot. "Je leur dis 'choisissez la clarté d'un projet fort'."